プロ野球の第1次戦力外通告期間は10日に最終日を迎え、この期間に12球団計101人が来季の契約を結ばないことを通告された。昨年からファーストS敗退の2球団に限り、最後の試合の翌日まで同期間を延長。遠征で移動を伴う場合は翌々日までとなる。

9月29日から始まった今年の戦力外第1次通告期間でロッテが12球団最多となる国吉佑樹投手（34）、二木康太投手（30）ら13選手に通達。続いてDeNA、ソフトバンク、ロッテの3球団が12選手に。巨人が11選手、ヤクルトが10選手と続き、一番通達人数が少なかったのは日本ハムで古川裕大捕手（27）1人だけとなっている。

第2次戦力外通告期間は、例年CS全日程終了の翌日から日本シリーズ終了翌日まで。

10日までに各球団から発表された戦力外選手は以下の通り。（※は育成選手、△は育成での再契約を打診。随時更新あり)

▼セ・リーグ

【巨人】乙坂智外野手（31）、高橋礼投手（29）、※直江大輔投手（25）＝現役続行を希望、※三浦克也投手（24）、※大城元外野手（21）、今村信貴投手（31）、戸田懐生投手（25）、重信慎之介外野手（32）、△京本真投手（21）、△喜多隆介捕手（27）、△鈴木大和外野手（26）

【阪神】川原陸投手（24）＝現役続行を希望、佐藤蓮投手（27）、渡辺諒内野手（30）、野口恭佑外野手（25）＝現役続行を希望、※森木大智投手（22）＝現役続行を希望、※鈴木勇斗投手（25）、※ホセ・ベタンセス投手（26）

【DeNA】三嶋一輝投手（35）＝現役続行を希望、京山将弥投手（27）＝現役続行を希望、徳山壮磨投手（26）＝現役続行を希望、※笠谷俊介（28）投手、※今野瑠斗投手（21）、※草野陽斗投手（21）、※粟飯原龍之介内野手（21）、※蓮内野手（21）、△森下瑠大投手（21）、△松本隆之介投手（23）、△浜地真澄投手（27）、△庄司陽斗投手（24）

【広島】松山竜平外野手（40）＝現役続行を希望、田中広輔内野手（36）＝現役続行を希望、上本崇司内野手（35）＝現役引退を示唆、宇草孔基外野手（28）、中村健人外野手（28）、赤塚健利投手（24）、河野佳投手（24）、※小林樹斗選手（22）

【ヤクルト】原樹理投手（32）、宮川哲投手（29）、山本大貴投手（29）、山下輝投手（26）、金久保優斗投手（25）、△竹山日向投手（21）、△中川拓真捕手（23）、西川遥輝外野手（33）＝現役続行を希望、※鈴木康平投手（31）、太田賢吾外野手（28）

【中日】△森博人投手（27）、石川翔投手（25）、加藤竜馬外野手（26）、星野真生内野手（21）、菊田翔友投手（22）、野中天翔投手（20）、佐藤龍世内野手（28）、△梅津晃大投手（28）

▼パ・リーグ

【ソフトバンク】又吉克樹投手（34）＝現役続行を希望、武田翔太投手（32）＝現役続行を希望、田浦文丸投手（26）、長谷川威展投手（26）、※水口創太投手（26）、※藤田淳平投手（25）、※勝連大稀内野手（24）、※星野恒太朗投手（23）、※川原田純平内野手（23）、※赤羽蓮投手（21）、※風間球打投手（21）、※大城真乃投手（22）

【日本ハム】古川裕大捕手（27）＝引退表明

【ロッテ】国吉佑樹投手（34）＝現役続行を希望、西村天裕投手（32）＝現役続行を希望、二木康太投手（30）、岩下大輝投手（29）＝現役続行を希望、大下誠一郎内野手（27）＝現役続行を希望、金田優太内野手（20）＝現役続行を希望、※永島田輝斗投手（21）＝現役続行を希望、※田中楓基投手（22）、△本前郁也投手（28）、△森遼大朗投手（26）、△中村亮太投手（27）、△秋山正雲投手（22）、△勝又琉偉内野手（21）

【楽天】阿部寿樹内野手（35）＝現役続行を希望、島内宏明外野手（35）

【オリックス】本田仁海投手（26）、元謙太内野手（23）、佐野皓大外野手（29）、△村西良太投手（28）、△小野泰己投手（31）

【西武】平井克典投手（33）、水上由伸投手（27）、※大曲錬投手（27）、※井上広輝投手（24）、古賀輝希内野手（25）、渡部健人内野手（26）、※野村和輝内野手（22）、※川野涼太内野手（24）、松原聖弥外野手（30）、モンテル外野手（25）、奥村光一外野手（25）、佐々木健投手（29）