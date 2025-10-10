１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比７７０円１９銭（１・８７％）安の４万４９１円２９銭だった。

６営業日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち２９０銘柄（約８７％）が下落した。

前日の米株式市場で主要な三つの株価指数がそろって下落した流れから、当面の利益を確定する売りが拡大した。また、次期政権の枠組みを巡る協議への不透明感も高まり、東証プライム市場に上場する銘柄の９割近くが値下がりする全面安の相場となった。

個別銘柄の上昇率は、前日の決算内容が好感されたファーストリテイリングが６・６５％と最も大きく、楽天グループの２・３３％、良品計画の２・２４％の順に大きかった。下落率では、エア・ウォーターの１９・４１％、ＳＢＩホールディングス（１０・５３％）、日本製鋼所（５・７７％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４９１円６４銭（１・０１％）安の４万８０８８円８０銭だった。２日ぶりに値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は６０・１８ポイント（１・８５％）低い３１９７・５９。