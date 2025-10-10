自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表は１０日午後、国会内で会談した。

公明側が求めていた企業・団体献金に対する規制強化案を自民が受け入れず、斉藤氏は連立政権からの離脱方針を通告した。１９９９年から２６年間続いた自民、公明両党による連立は解消という歴史的局面を迎えた。

会談後に記者の質問に応えた高市総裁の発言は以下の通り。

――自公党首会談について

「何かを決めるとかそういうことではなく、地方から聞いた声をお伝えするというのが今日の議題。しかしながら、本日公明党からは、政治資金規正法の改正に関する公明党案についてこの場で賛否を示すように求められました」

「一方的に連立政権からの離脱を伝えられました。我が党としては丁寧に説明もすべく、一つ一つ真摯に対応をしてまいりました。しかもこれまで２６年間にわたって、野党の時代も含めて協力をし合ってきた関係でございますので、大変残念ではございました」

――公明党からは

「『総裁選挙で誰が選ばれていても同じです』『誰が総裁になっても、前執行部のもとでの約束が果たされて来なかった』との回答がありました。私はまだ総裁として、実際に仕事をしたのが５日間、今日で６日目でございます。今日私が１人で、もしくは私と幹事長だけで、政治資金規正法の細部に至るまでを決めて帰ったらそれはまさに独裁でございますんで、それは私はいたしません。やはり党内の手続きをきちっと踏まなければ、他党と協議するにしても責任のある自民党の姿勢ってのは示せません」

――自公連立協議の継続について

「こちらからは協議の継続をお願いいたしました」