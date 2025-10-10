テレビ朝日系「見取り図じゃん」が９日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。

ダイアン・津田篤宏は「最近のお笑い界なんですけど…。イキの良い後輩たちがバンバン出てきてるじゃないですか？ほんで、最近の流れ的にね、後輩が先輩に噛みつくっていうか…。けっこう、ネット上で言うたりであったりとか、番組とか。いないところで言ったり。大きい声で言えないですけど、それにキレたら負けみたいな風潮あるじゃないですか？おかしないですか？」と話した。

つづけて「流れてくるわけですよ。ショート動画とかで。そういう（後輩が）先輩のこと言うてることも。（先輩は）何してもアカン状況になってるから。これホンマにちょっとマジで『俺のことは言わんといてくれ…』っていう。今もうビクビクよ」とぶっちゃけて笑わせた。

津田が「何言っても彼はすごい言うてくるイメージがあるの…」と続けると、盛山らは「彼？彼？」と突っ込んだ。

蛍原徹は、過去に元相方・宮迫博之と舌戦を繰り広げていた霜降り明星・粗品の名を挙げ「津田の言うてんのも、まさしく宮迫と粗品みたいなとか？」と指摘。津田は「僕はまた違う奴ですけどね」と苦笑しながら否定した。

蛍原は「俺、個人的には。（宮迫と粗品の）そこは、よう分からんけど。俺、個人的には粗品、めちゃめちゃ可愛いねん」と明かし「（粗品に）めっちゃ相談に乗ってもうたりとか。やっぱり、お笑いに関して、（粗品は）むちゃくちゃ丁寧じゃない？考えたら。そういうとこ可愛い…」と告白した。

盛山に「例えばどんなこと聞いたり？」と聞かれると、蛍原は「競馬のこと」と即答。盛山は「お笑いじゃない…。競馬やないか？アイツ当たらんでしょ？ほんで」と突っ込んで笑わせていた。