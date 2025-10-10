目黒蓮、FINEBOYS11月号表紙で7年目を祝う「この場所が大切」
俳優の目黒蓮が自身のInstagramを更新し、雑誌FINEBOYSの11月号表紙を公開した。目黒は「FINEBOYS11月号表紙です！実はレギュラーモデルになったのが2018年11月号からなので7年になります この時期は特に思い出します」と、レギュラーモデルとしての7年間を振り返った。
続けて「2017年の秋頃に発売されたFINEBOYSのヘアカタログに当時のメンバーと出させてもらったんだけど、それが初めてのモデルっぽいお仕事で、メンバーやスタッフさんに褒めてもらって、自分も得意かも！とか舞い上がっちゃってその日からFINEBOYSさんに売り込みを始めたのがキッカケです笑」と、モデルとしてのキャリアの始まりを明かした。
また、「あの頃の僕を起用するのは懸けだっただろう笑」と過去を振り返り、「7年前の今頃は、懸けてよかったと思わせようって思ってました。僕にとって一番長く一緒に過ごしている大切な場所です。もうBOYではないし多分本来そろそろ卒業なんだろうけど、まだいますので よろしくお願いします」と、感謝の気持ちを述べた。
この投稿にファンからは「7年目おめでとうございます」「7年間、色んなめめを見られて幸せです」「蓮くん投稿ありがとう♡」といったファンからの温かい声が寄せられ、目黒の7年間の成長を祝福する反響が多く見られた。
目黒蓮は、2018年11月号からFINEBOYSのレギュラーモデルを務め、現在も活躍し続けている。
続けて「2017年の秋頃に発売されたFINEBOYSのヘアカタログに当時のメンバーと出させてもらったんだけど、それが初めてのモデルっぽいお仕事で、メンバーやスタッフさんに褒めてもらって、自分も得意かも！とか舞い上がっちゃってその日からFINEBOYSさんに売り込みを始めたのがキッカケです笑」と、モデルとしてのキャリアの始まりを明かした。
また、「あの頃の僕を起用するのは懸けだっただろう笑」と過去を振り返り、「7年前の今頃は、懸けてよかったと思わせようって思ってました。僕にとって一番長く一緒に過ごしている大切な場所です。もうBOYではないし多分本来そろそろ卒業なんだろうけど、まだいますので よろしくお願いします」と、感謝の気持ちを述べた。
この投稿にファンからは「7年目おめでとうございます」「7年間、色んなめめを見られて幸せです」「蓮くん投稿ありがとう♡」といったファンからの温かい声が寄せられ、目黒の7年間の成長を祝福する反響が多く見られた。
目黒蓮は、2018年11月号からFINEBOYSのレギュラーモデルを務め、現在も活躍し続けている。