「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１０日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。にしたんクリニック新ＣＭ秋・冬篇に新メンバーが加わったことを報告した。

撮影は９月２５日に行われ、西村氏は警察官にふんし「僕の大好きな『サスペンス篇』の新シリーズということでワクワクしながら現場に来ています」と撮影に臨む心境を明かした。新ＣＭには俳優の黒木瞳、船越英一郎に加え新メンバーが登場する。西村氏は「今回は新メンバーを迎えて、すごく楽しい、皆さんが笑顔になれるようなそんな新ＣＭになる予定でございますので今日一日撮影を頑張りたいと思います」と意気込んだ。

関係者によると新メンバーは人気若手俳優に、有名お笑い芸人、有名実業家と豪華なラインナップになっているそうで、キャスティングにも注目が集まる。ＴｉｋＴｏｋ動画では新メンバーをモザイクでチラ見せしている。

ＴｉｋＴｏｋ動画にはにしたんクリニックＣＭの「サスペンス篇」シリーズでお馴染みの黒木と船越が登場。西村氏は２人に「楽しさがもうにじみ出てて。これが日本全国ににじみ出て」と感想を話すと黒木は「本当ですね。楽しすぎて緊張感がなかった。なかったかもしれない。楽しんでしまいました」と実感を込めて話し、西村氏は「本当によかったです」と笑みを見せていた。

新ＣＭは１１月２５日から全国で放送予定。