8月に福岡県で開かれたダイビング技能の全国コンテストで、総合優勝を果たした男鹿海洋高校の生徒たちが9日、県教育庁を訪れました。



喜びを報告するとともに、連覇に向けてさらなる成長を誓いました。



県教育庁を訪れたのは男鹿海洋高校、マリンスポーツ部の生徒たちです。



8月に福岡県で開かれた「全国水産・海洋高校ダイビング技能コンテスト」で8大会ぶり4度目の男女総合優勝を果たしました。





金野碧海主将・小柳慶天楼さん「2年生になってやっと3位になれてそっから来年は本当に絶対1位になりたいっていう気持ちがそっから強くなって」「常にこの二人で行動したりとかして、息を高め合って頑張りました」二人一組のバディ制で行われるこのコンテスト。部活動で培った技能を競い合う最も大きな舞台です。一方を引っ張って泳ぎ対岸に着くまでの早さを競う「レスキュー」や、水中で一定の深さにとどまる「中性浮力コントロール」など5種目の合計得点を争います。どの種目も水難救助や水中での工事などに役立てられる実践的な技術が求められ、正確性や安全性も評価の対象です。16チームが争った男子の部は、金野碧海さんと小柳慶天楼さんのペアが準優勝。9チームが参加した女子の部は小玉玲蘭さんと佐藤優陽さんのペアが創部以来、初となる優勝を果たしました。3年生はこのコンテストを最後に引退し後輩にバトンを託します。3年・金野碧海主将「総合優勝になったときに、自分は涙が出るほど感動してしまって、今までやってきたことは間違いじゃなかったんだなって思って」「これからは仕事としてもダイビングやると思うんですけど 趣味としても楽しんでいきたいと思っています」3年・小柳慶天楼さん「自分は第一希望が海上保安官で、 第二希望が自衛隊なので、そのどちらの職業でも潜水士があるので、その潜水士で人命救助をしていきたいと考えています」来年のコンテストは男鹿海洋高校が会場です。後輩たちも意気込みを新たにしています。2年・小玉玲蘭さん「連覇を取りたいです、本校で開催されるので男鹿海洋の強さを見せたいと思います」1年・佐藤優陽さん「泳ぐ以外にも楽しいことがあるので、そこの部分を発信して、入部してくれる人が増えたらいいなって思ってます」ダイビングの魅力をより多くの人に知ってもらうためにも地元で連覇を果たしたい。生徒たちはさらなる成長を誓いました。