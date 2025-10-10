10日、新潟県警は建造物侵入・窃盗事件の容疑者として6人を書類送致したと発表しました。



書類送致されたのは、北海道に住む漁師の男（44）、北海道に住む漁師の男（48）、新潟市中央区に住む漁師の男（41）、新発田市に住む漁師の男（23）、住居不定無職の男（27）、北海道に住む無職の男（26）のあわせて6人です。



警察によりますと、6人は共謀のうえ、令和5年6月ごろから令和7年4月上旬までの間に、新潟県・北海道・山形県・群馬県・栃木県の1道4県で、廃業した工場やホテルなどに侵入し、銅線や室外機、蛇口などを盗んだ疑いがもたれています。そのほか橋の橋名板も盗んだ疑いです。





6人はこれまでにも同じ容疑で逮捕されています。ことし5月には、三条市内の廃業したスポーツ施設へ侵入し、銅線ケーブルなどを盗んだ疑いで逮捕。ことし6月には、柏崎市内の改装中の宿泊施設への建造物侵入・窃盗の疑いで逮捕。さらにことし4月には、新潟市中央区に住む男（41）と新発田市に住む男（23）、住居不定の男（27）が新潟市東区の廃業した工場に侵入し、室外機などを盗んだとして逮捕されています。6人がこれまで行った窃盗件数は53件で、被害総額は約2260万円にのぼります。また、53件のうち約20件は新潟県内での犯行だということです。6人はイカ釣り漁を通して知り合ったとみられていて、盗んだものを船の中に保管したりするなど、漁船を犯行に利用していたということです。犯行は転売目的で行われていました。警察は認否を明らかにしていません。