AVIOT ×『まどマギ』のコラボイヤホンが予約開始　ソウルジェムイメージのデザインに新録ボイスも

AVIOTは、完全ワイヤレスイヤホン『TE-V1R』をベースモデルとし、オリジナルデザインと新録ボイスを盛り込んだ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』とのコラボモデル『TE-V1R-MMM』の予約を10月9日より開始した。

【画像】鹿目まどかの収録ボイスをまとめた表・コラボモデル外観

イヤホン本体とチャージングケースは、ソウルジェムをモチーフとしたロゴがあしらわれ、作品の世界観を反映したデザインとなっている。

さらに、アシストしてくれる「システムボイス」と、作中の印象的なセリフを再現した「ランダムボイス」が計200種類以上搭載された。キャストによる新録ボイスも多数収録されており、キャラクター単体のモードのほか、「まどか・ほむら」「さやか・杏子」「マミ・ベベ」の掛け合いモードも用意されている。

パッケージには、各キャラクターがイヤホンを着けている様子を描いた描き下ろしビジュアルが採用されている。

ベースモデルとなった「TE-V1R」は、イヤホン単体で19時間、充電ケース併用で62時間使用できるバッテリー性能をはじめ、アダプティブハイブリッドノイズキャンセリングで騒音抑制を自動調整できるモデルだ。ハイレゾ再生が可能なLDAC対応、ワイヤレス充電機能と機能性と利便性を両立したスペックを持つ。

コラボモデル『TE-V1R-MMM』は現在予約を受け付けている。価格は22,880円（税込）で、2026年1月下旬より順次発送される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）