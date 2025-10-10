【アリ姉とキリギリス妹】夫婦の絆を奪ったらダメだった…。見守る姿勢で！＜第31話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第31話 見守っていきたい
【編集部コメント】
実母さんは幼い頃から姉妹を育てるうえで平等を意識していました。しかし結局子育てにおいて「平等」なんて難しかったのです。それぞれの性格に合った対応をしてきたつもりだったけれど、その結果がクルミさんの甘えを助長させることになってしまったのかもしれません。アンナさんのおかげで大切なことに気がついた実母さん。これからもお互いの感情を話し合える関係性でいてほしいですね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
