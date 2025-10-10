NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演する髙石あかりが公式Instagramがオフショットを公開した。

写真には、白無垢姿のトキ（髙石あかり）を中心に、松野家と雨清水家の面々が笑顔で並ぶ様子が収められている。母・フミ（池脇千鶴）や祖父・勘右衛門（小日向文世）に囲まれ、晴れやかな表情を見せるトキの姿が印象的だ。

特に注目を集めたのは、父・司之介を演じる岡部たかしの表情。これまで“落武者姿”として話題を呼んできた司之介が、この日は優しい笑みを浮かべ、娘の門出を見守る姿を見せた。コメント欄には「お父さんの落ち武者頭にしか目がいかない」「後ろの父上笑えます」などのユーモアあふれる声が寄せられる一方で、「優しい笑顔に泣けた」「家族のあたたかさが伝わる」「最高の家族写真」といった感動の声も並んだ。

劇中で司之介は、お見合いを控えたトキのために自ら“まげ”を落とし、奮闘する姿を見せていた。その“落武者化”について「コントのようで泣ける」「岡部たかしはやっぱり名優」といった感想が相次いでいた。（文＝リアルサウンド編集部）