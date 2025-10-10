¡ÖÌÜ¸µ¤¬»÷¤Æ¤ë¡×Éã¤Ïà¥Û¡¼¥¯¥¹²«¶â´ü¥á¥ó¥Ð¡¼á¾×·â¹ðÇò¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª¡Ö¤¨¤§¡¼¡¼!? !?¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
Éã¤Ïàº¸¥¥é¡¼á¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤é9·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Éã¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸µÁª¼ê¤ÈÌÀ¤«¤·¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëBMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTARGLOW(¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦)¡×¤ÎKANON¤ÈRUI¤Ï¡¢2Æü¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤¬4Æü¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇRUI¤Ï¡ÖÉã¤¬ÌîµåÁª¼ê¤Ç¡Ä¡×¡ÖÀîÅç·Ä»°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢Éã¿Æ¤¬¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀîÅç·Ä»°¤µ¤ó(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢MC¤ÎóÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤Ï¶½Ê³¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤§¡¼¡¼!? !?·Ä»°¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò? !Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¡ÖÀîÅç·Ä»°¤µ¤ó¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÍÌ¾¤ÊÁª¼ê¡×¡ÖÌÜ¸µ¤¬»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¼ã¤¤º¢¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¤ª»Ò¤µ¤ó¤âåºÎï¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤±¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡RUI¤ÎÉã¡¦ÀîÅç·Ä»°¤µ¤ó¤Ï¡¢2006Ç¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢14Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¡£³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿22Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ïº¸Åê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·àº¸¥¥é¡¼á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
