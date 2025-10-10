ブライソン・デシャンボーのSNSにステフィン・カリーが登場!! バスケのスーパースターとの2ショットにファンは大興奮
ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。「The off season has been good」（オフシーズンは楽しかったよ）と記すと10枚の写真と動画を投稿した。
【写真】NBAのスーパースター、ステフィン・カリーとの2ショット！【本人のInstagramより】
1枚目はバスケットボールで歴代最高のシューターと称賛されるステフィン・カリー（米国）との2ショット。カリーは2009年にゴールデンステイト・ウォリアーズに入団すると、以降、NBAチャンピオン、MVP受賞、オールスター選出など数えきれないほどの功績を積み上げてきた。また米国代表としてパリ五輪や世界選手権で金メダルを獲得している。バスケットボールファン垂涎の1枚だ。2枚目で一緒に写る小柄な男性は、コメディアン・俳優として人気のケヴィン・ハート（米国）。「ケヴィンが新しいキャディだったら…」というテーマで動画を収録した時の一コマだ。5枚目はシェフとして食に関わるギネス世界記録を複数樹立してきたニック・ディジョヴァンニ（米国）との2ショット。この他、ウェイクボードに挑戦する姿や、ネクタイを締めジャケットを着た姿、笑顔で自転車に乗る姿などを公開。途中には「あなたのサインをもらうために学校をさぼってきました」と手書きをした大きなパネルを持つ少年の写真もあった。そして最後は大きな恐竜の化石に頭をガブリと噛まれている写真で締めくくった。LIVゴルフを主戦場にするデシャンボー、今季は韓国で開催された第7戦での優勝を含む7試合でトップ10入りを果たしている。米国男子ツアーには4つのメジャー大会に参戦。「全米プロゴルフ選手権」で2位、「マスターズ」で5位、「全英オープン」で10位と、こちらでも素晴らしい成績を残してきた。投稿を見たファンは、「今度はステフ（カリーの愛称）とゴルフに挑戦だね」「ケヴィンと一緒に良い演技をしているよ」「あなたはゴルフが上手いのに、どうしてこんなに面白い事も出来るの？」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プロアマ大会に参加した宮里藍は8月以来となるゴルフを満喫 練習場で見つけた渋野日向子との2ショットも公開
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
久し振りに国内ツアーに参戦する原英莉花と面白トーク全開の高木優奈 「だから声かけてください！」とファンに猛烈アピール！
渋野日向子が米国女子ツアーをともに戦う心強い相棒の誕生日を祝福 「まだまだ忙しくさせてしまいますがお許しください」
【写真】NBAのスーパースター、ステフィン・カリーとの2ショット！【本人のInstagramより】
1枚目はバスケットボールで歴代最高のシューターと称賛されるステフィン・カリー（米国）との2ショット。カリーは2009年にゴールデンステイト・ウォリアーズに入団すると、以降、NBAチャンピオン、MVP受賞、オールスター選出など数えきれないほどの功績を積み上げてきた。また米国代表としてパリ五輪や世界選手権で金メダルを獲得している。バスケットボールファン垂涎の1枚だ。2枚目で一緒に写る小柄な男性は、コメディアン・俳優として人気のケヴィン・ハート（米国）。「ケヴィンが新しいキャディだったら…」というテーマで動画を収録した時の一コマだ。5枚目はシェフとして食に関わるギネス世界記録を複数樹立してきたニック・ディジョヴァンニ（米国）との2ショット。この他、ウェイクボードに挑戦する姿や、ネクタイを締めジャケットを着た姿、笑顔で自転車に乗る姿などを公開。途中には「あなたのサインをもらうために学校をさぼってきました」と手書きをした大きなパネルを持つ少年の写真もあった。そして最後は大きな恐竜の化石に頭をガブリと噛まれている写真で締めくくった。LIVゴルフを主戦場にするデシャンボー、今季は韓国で開催された第7戦での優勝を含む7試合でトップ10入りを果たしている。米国男子ツアーには4つのメジャー大会に参戦。「全米プロゴルフ選手権」で2位、「マスターズ」で5位、「全英オープン」で10位と、こちらでも素晴らしい成績を残してきた。投稿を見たファンは、「今度はステフ（カリーの愛称）とゴルフに挑戦だね」「ケヴィンと一緒に良い演技をしているよ」「あなたはゴルフが上手いのに、どうしてこんなに面白い事も出来るの？」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プロアマ大会に参加した宮里藍は8月以来となるゴルフを満喫 練習場で見つけた渋野日向子との2ショットも公開
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
久し振りに国内ツアーに参戦する原英莉花と面白トーク全開の高木優奈 「だから声かけてください！」とファンに猛烈アピール！
渋野日向子が米国女子ツアーをともに戦う心強い相棒の誕生日を祝福 「まだまだ忙しくさせてしまいますがお許しください」