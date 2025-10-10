自民党・高市早苗総裁と公明党・斉藤鉄夫代表による党首会談が10日に行われ、公明党が26年続いた「自公連立」から離脱する意向を表明した。連立協議の中で、3点のうち最大のポイントとされていた「政治とカネ」の懸念点が解消されなかったとされ、斉藤代表は「連立政権は一旦白紙とし、これまでの関係に区切りをつける」と発言、高市総裁は「一方的に連立政権からの離脱を伝えられた」と述べた。これを受けて、立憲民主党・野田佳彦代表は「重い決断をされた」「自民党に激震が走っているのでないか」と語った。

【映像】厳しい表情で語る高市早苗総裁

冒頭、野田代表は「本当に重たい決断を下された」と述べると、「斉藤代表とは1993年の当選同期で、同じ政党で活動したこともある。そして26年間、自民党と公明党は連立を組んでいた。ほとんどの議員は連立の中で育った人ばかりで、それ以外を経験したことのない人たちが圧倒的に多い。その中で、連立から離脱をするということは、極めて重たい決断だったと思う。懸案事項で取り上げていた政治とカネの問題で、あまりにも自民党に反省が見られないということに対して、やはり相当な危機感を持ったということだと思う」とした。

さらに自民党内の影響については「激震が走っているのではないか。党全体でここまで追い込んでしまったことに対して、相当に反省があると思う。高市総裁だけではなくて、5人の総裁候補全てが連立拡大と言っていたが、連立を維持するというパートナー（公明党）に対する配慮がなかった。政治とカネの問題について、旧安倍派の幹部を役員として登用するなど、ある種、逆なでするようなことも加わって、今回の重たい決断になったと思う」と述べた。

さらに「高市執行部に対して、何をやっているんだろうと思っている人も、自民党内に多くいるだろう。加えて、選挙についても白紙。選挙協力、推薦についても人物本位という状況で、公明党の支持があって、ギリギリ当選されてる人たちも数十人単位でいる。そういう人たちも含めて、今の執行部に対する責任論が噴出してくるのではないか」と語った。

（ABEMA NEWS）

