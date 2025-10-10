１０日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、自民党の高市早苗新総裁と公明党の斉藤鉄夫代表がこの日午後、国会内で改めて会談し、連立政権を継続するかどうかを協議したものの決裂。公明の連立離脱が決まったことを速報した。

公明は高市総裁選出を受けた連立協議を巡り、企業・団体献金の規制強化や派閥裏金事件の真相解明を求めたが溝は埋まらず、自民の不信払拭に向けた努力が不十分と判断した。政策ごとの協力は継続し、選挙協力は人物本位とする方向だ。

同番組では囲み会見での斉藤氏の「首班指名で高市早苗と書くことはできない。自公連立はいったん白紙とする」との発言と高市新総裁の「一方的に連立政権からの離脱を伝えられました。いきなり公明党案への賛否を示すように求められましたが受け入れることはできなかった」との発言を速報。

両氏の会見の映像を見届けたＴＢＳ報道局政治部の岩田夏弥部長は「なかなか、この状況の食い違い方を見ると、高市さんの側からすると、もともと今日の会議というのは公明党が昨日、地方の皆さんの会議があったから、そこで聞いたことを高市さんや自民党側に伝える会議というつもりで設定されていたと。そのつもりで聞きに行ったところ、政治資金規正法に関する公明党案を飲めるか、飲めないか、この場で賛成か反対か決めてくれと言われたと高市さんは受け止めているわけですよね」と説明。

その上で「そんなことは自民党はできませんと。自民党内での手続きを経なければ新しい法律をどうするのかの結論は総裁と幹事長の２人だけで決めることはできませんからと、少なくとも土、日、月と３日間あるので、そこで検討させてください、持ち帰らせてくださいって言ったんだけど、公明党側はこの場で決めてくれということで、高市さんの言葉で言うと『一方的に連立政権からの離脱を伝えられた』ということなんですよね」と続けた。

「高市さんが『総裁が私でなければ』あるいは『総裁が別の人に変われば連立を組むか』と聞いたそうですけど、公明党側からは『誰が選ばれていても同じです』と言われたと。これまでの執行部にも公明党としては何度も申し入れている課題なんだと。公明党にとっては政治とカネの問題は自民党とずっと、やりとりをしてきたわけですよ。公明党からすると、ずっとやってきたことの結論をそろそろ出してほしいと。高市さんとしたら、そんなつもりの会ではなかったと。大きな食い違い、ギャップがあるわけですよね」と話すと「この状況で果たして連立政権を続けることができるのか。そういう意味で見ても、コミュニケーションがそれだけ取れていない状況だとしたら、自民、公明が続けていくというのは、なかなか厳しい状況に置かれていたのではないかといういうのが、両者の会見を見て感じられたところですね」と続けていた。