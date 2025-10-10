９月の東京世界陸上で女子１５００メートルと５０００メートルに出場した両種目の日本記録保持者・田中希実（ニューバランス）が１０日、地元・兵庫県庁で、斎藤元彦知事を表敬訪問した。田中は１５００メートルで予選落ち。５０００メートルでは決勝で１２位と、自身３度目の世界大会入賞は逃したが「特別な空間でした。多くの方に熱狂して頂き、財産になりました」と感謝した。

大会を観戦していたという斎藤知事は「終わった後は、ロスになりました」と明かし、「中長距離の駆け引き、ラストスパートがすごい」と感嘆。田中は「トップ選手の走りを日頃から肌で感じておくことと、幼いころの駆けっこと同じで、ふつふつと沸き上がる走りたいという気持ちの両方が大事です」と自らの言葉で競技への思いを語った。

言葉に力がある田中に、斎藤知事が「素晴らしい。本をよく読んでおられたのですか？」と質問。田中が「小学生のころは早く帰って家で本を読みたくて、学校から走って帰っていました」と“原点”を明かすと、同知事は思わず笑顔になった。

田中はこの日、両親や、同じ兵庫・小野市出身で２００８年北京五輪女子５０００メートル代表・小林祐梨子さんと共に県庁を訪問。１１月には２週間ほどケニアで過ごす予定で、来季へ向け「８００（メートル）や１万も走って、（本職の）１５００や５０００に生かしたい」と見通しを語った。

◆田中希実（たなか・のぞみ）１９９９年９月４日、兵庫・小野市生まれ。２６歳。小野南中３年で１５００メートル全国優勝。西脇工で全国高校総体３年連続入賞。１８年、Ｕ２０世界陸上３０００メートルで日本人初優勝。同大に進学。２１年、東京五輪１５００メートル８位入賞。２３年、ブダペスト世界陸上５０００メートル８位入賞。１５００メートル、５０００メートルなどで日本記録を持つ。身長１５３センチ。家族は両親と妹。