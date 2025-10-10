今年3月に閉店した松本市の百貨店・井上本店の跡地について、松本市の不動産業者が外資系ホテルを誘致する計画を進めていることが明らかになりました。



松本市で不動産事業などを営む「エム・ケー・ケー」は、旧井上の土地と建物を10日付けで取得したと発表しました。



井上は1885年＝明治18年に呉服店として創業し、その後、百貨店へと形を変え、1979年に、松本駅前に移転。市を代表する百貨店として愛されてきましたが、老朽化などを理由に今年3月末で閉店しました。





「エム・ケー・ケー」によりますと旧井上の建物を改修して活用し、1階から7階は、外資系ホテルとして、2027年7月のオープンを目指すとしています。また、地下1階には、テナントの誘致を進める予定です。松本市の中心市街地では、旧井上のほか、今年2月には松本パルコも閉店。中心市街地のにぎわいづくりが課題となっています。松本市民はーーー松本市民（70代）「（井上が）辞めてからの方が余計閑散としているかなと思いながらいるんですけれど」「なんかお店だったらいいなと思っていたけれど」松本市民（70代）「大きなチェーンホテルみたいだったら、いろいろ戦略考えてやってくれると思うけれどどんなホテルがくるのか」「エム・ケー・ケー」では、「松本駅前の活性化につながる建物として再生を目指す」としています。