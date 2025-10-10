©️ABCテレビ

元アイドルと結婚した鬼越トマホークの良ちゃんが、結婚にまつわる衝撃エピソードを明かした。良ちゃんの実家事情や、かわいい妻が結婚前に彼へ放った一言に、芸人仲間たちは驚きっぱなしだった。

【TVer】この料理を食べたらプロポーズ成功間違いなし!? 「ガチで素晴らしい！」鬼越トマホークの良ちゃん称賛

©️ABCテレビ

良ちゃんといえば、2022年に元アイドルの早乙女ゆみのと結婚し、3年経った現在もラブラブ。良ちゃんが関西で番組収録がある際は、旅行を兼ねて早乙女も同行し、夫婦一緒に現地のグルメを満喫しているのだとか。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

そんな良ちゃんは芸人仲間とともに、大阪市阿倍野区にある「混」を訪れた。混は、国の登録有形文化財である築100年の長屋を活用した隠れ家イタリアン。料理がコースのみで、1日1組限定の貸し切りだ。プロポーズや両家の顔合わせなどで利用する人が多く、この店でプロポーズをした人達はオーナーいわく、「100パーセント上手くいっています！」とのこと。

©️ABCテレビ

結婚の話題ということで良ちゃんは、「結婚願望が一切なかったんですよ。だからこの世界に入ってきたというか」と切り出した。そして、「一族もすごく仲が悪くて、すごくスケールのちっちゃな犬神家の一族みたいな」と自虐で笑いを誘った。結婚前に彼は、「結婚っていう概念があんまりないんだよね～こういう家で育ったから」と早乙女に話したのだそう。

©️ABCテレビ

良ちゃんに早乙女の返答は、「じゃあ、1回結婚してダメだったら離婚すればいいじゃん。それ面白くない!?」「別に芸人だからよくない!? 結婚して次の日に別れたって面白いんだから！」。この衝撃かつほぼプロポーズの言葉で、良ちゃんは「この子しかいない！」と結婚を決意したという。

©️ABCテレビ

いわゆる逆プロポーズを受けて結婚した良ちゃんは、「だから『改めて結婚してくれてありがとう』じゃないですけど、このお店（＝混）で結婚後のプロポーズも素敵だなって思いました」と語った。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

なお、良ちゃんが感激した「混」は、10月9日に放送された海原やすよ ともこ司会のバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）で紹介された。同放送回は、「奥さまを喜ばせたい！⼤阪シュッとグルメ」と題して、ザ・プラン9の浅越ゴエの案内のもと、良ちゃんが相方の金ちゃんと一緒に、混以外にも素敵な店を訪れた。

【TVer】妻に食べさせたら「勝ち確」「喜ぶしかない」大阪シュッとグルメはほかにも！北新地の新感覚濃厚チーズお好み焼き、なんばのブルスケッタ×ワインが素敵