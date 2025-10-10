◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

地区シリーズ突破を果たしたドジャースの大谷翔平選手が好投した佐々木朗希投手をたたえました。

佐々木投手は同点8回から登板。先頭のリーグホームラン王のシュワバー選手をライトフライに抑えると、続くハーパー選手はサードフライに打ち取るなど強打者を抑えスタンドを沸かせます。

さらに中継ぎとして初の回またぎとなる2イニング目も三者凡退、延長の10回も任され9連続アウトを奪う完璧な投球を見せました。

地区シリーズ突破を決めたドジャースはロッカールームでシャンパンファイトを行い、大谷選手はチームメートや通訳のアイアトンさんにTシャツの中からシャンパンを浴びせるなど、勝利を喜びました。

歓喜の中、インタビューに応じた大谷選手は佐々木投手の活躍について「本当に素晴らしかったですし、見ていて頼もしいなという、ベシアもそうですしグラスノーもそうですし本当に全員がいいところで粘り強く投げてくれたので、最後ああいうところで勝ち切れたと思います」とたたえました。

自身はこのシリーズ打者としては18打数1安打と苦しみましたが「左打者にとってはなかなか、フレディ(フリーマン選手)もそうですけど、思い通りにいかない打席で相手の失点も少なかったですし、本当にポストシーズンらしい素晴らしいピッチング、両者ともにそういう試合が多かったのかなと思います」と両チームの活躍を称賛しました。

9月以降チームの活躍、まとまりについては「ピッチングも最少失点、最少失点でつないでくれてますし、（サヨナラ打の）パヘスも最後粘り強く、何かが起きるような、そういう気持ちの入った打席だったんじゃないかなと思います。必ずしもきれいに勝てる試合ばかりではないと思いますし、今日みたいな勝ちが続けば、またその先が見えてくるのかなと思います」とコメントしました。