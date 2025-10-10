「金麦」は食材のうまみや香りを楽しみたい秋の料理とも相性抜群！


【画像で確認】3種のきのこをどっさりと！ うまみが溶け出したオイルまでおいしい「えびとマッシュルームのアヒージョ」

秋は食欲をそそられる食べ物がたくさん！ ビールもよりおいしく飲める季節です。

ビールといえば、2026年10月からサントリーの「金麦」が、“第3のビール”から“ビール”に格上げされるという異例のニュースが先日発表されましたね。

酒税法の改正にともなう変更のようですが、現在の低い価格帯はそのままに、より香りや飲み応えを感じるビールに昇格するなんて、消費者としてはうれしい限り！　気軽に飲めるおうちビールが、さらにおいしく進化するのは大歓迎です！！

サントリー「金麦」


そんなニュースを見ていたら、無性に金麦が飲みたくなってきました。せっかく飲むなら、旬のつまみを用意して、とことんおいしく飲みたい！　ということで、ビールに合う秋のおつまみを2品作ってみましたよ。

■1品目　「えびとマッシュルームのアヒージョ」

1品目は今、旬真っ盛りの「きのこ」を使ったアヒージョ。うまみ成分がたっぷりと含まれているきのこは、数種類を合わせると、相乗効果でそのうまみがさらに倍増！　今回はマッシュルームとしめじ、エリンギを使って、秋のうまみを存分に楽しみます。

えびとマッシュルームのアヒージョ

【材料（2人分）】

むきえび…80g

マッシュルーム…3個

しめじ…1/4パック(約25g)

エリンギ…1/2本

にんにく…1片

赤とうがらしの小口切り…1/2本分

バゲットの薄切り…適量

エクストラバージンオリーブ油(またはオリーブ油)、塩

【作り方】

マッシュルームは軸を除き、半分に切ります。しめじはほぐし、エリンギは3mm厚さの短冊切りにします。にんにくは包丁の腹で潰し、えびは背わたを除き、洗って水けを拭きます。

きのこは食べやすい大きさにカット。組み合わせて使うと相乗効果でうまみがアップ！


小さめのフライパンや鍋に、エクストラバージンオリーブ油1/2カップ、にんにくを入れて弱火で加熱します。にんにくがうすく色づいたら、きのこをどっさりと投入！

フライパンにきのこをどっさり入れて


えびや赤とうがらしも加えて約6分煮ます。

えびや赤とうがらしも加えて弱火で煮込む


塩小さじ1/2強をふって混ぜ、火を止めて好みでパセリのみじん切りをふり、バゲットを添えればできあがり！

「えびとマッシュルームのアヒージョ」。好みでパセリをふり、バゲットを添えて


■2品目　「とりむねとれんこんの南部揚げ」

2品目は、シャキほくの食感がおいしい「れんこん」が主役の揚げもの。プチプチとこうばしい黒ごまのころもが絶妙な1品です。

とりむねとれんこんの南部揚げ

【材料（2〜3人分）】

とりむね肉…小1枚(約200g)

れんこん…小1節(約150g)

黒いりごま…大さじ2

ころも

　・小麦粉…80g

　・卵黄…1個分

　・冷水…80ml

すだち…1個

おろししょうが…1かけ分(約15g)

サラダ油、塩、しょうゆ

【作り方】

れんこんはよく洗い、皮つきのまま四つ割りにしてから横1cm幅に切ります。れんこんの皮はうすいので皮ごと使ってOK。皮ごと使うことで揚げたときのこうばしさも引き立ちます。

れんこんは四つ割りにして横1cm幅にカット


とり肉は余分な脂を取り除き、2cm角に切ります。

とりむね肉は2cm角に切る


ボウルにれんこんととり肉を入れ、ころもの小麦粉を加えてほぐしながらまぶします。

小麦粉は、ほぐしながら全体にまぶして


続いて、卵黄を加えてからめて。ころもに卵黄を加えて揚げると、カリッと仕上がります。

卵黄を加えると、カリッと仕上がる！


冷水を加えて混ぜます。全体がまとまるよう様子を見て、足りなければ冷水を少しずつ加えて。

冷水は少しずつ加えて、全体をまとめて。足りなければ冷水を足す


黒ごまをたっぷりと加えて混ぜ合わせたら、たねの完成。いよいよ揚げていきますよ！

黒ごまはたっぷりと加えて


フライパンに2cm深さの油を入れて中温(約170℃)に熱し、大きめの一口大になるようスプーンですくって形づくり、油にそっと入れて両面を3〜4分揚げていきます。スプーンからすべらせて最初はいじらず、そのまま待って。しばらくしたら上下を返すといいですよ！

たねはスプーンですくって、油にそっと入れて


ころもが色づいたら取り出して。いい感じに揚がりました！

両面を3〜4分揚げればOK


器に盛り、すだちを添えればできあがり！　塩と、おろししょうがとしょうゆを合わせたものを添えて、つけながらいただきます。

「とりむねとれんこんの南部揚げ」。すだち、塩、しょうがじょうゆを添えて


■後味すっきりのビールは、秋の料理と相性抜群！

2品できたところで、いよいよビールタイム！ グラスによく冷えたビールを注ぐ、この瞬間がたまりません。

ビールをグラスに注ぐ瞬間がたまらない！


まずは金麦を一口。くぅ〜！！　心地よい麦のうまみと澄んだ後味で、日ごろの疲れがすーっと消えていきます。第3のビールに分類される現在でも、飲み応えは抜群。 手ごろな価格で、ここまで満足させてくれる金麦に感謝です。

さて、今回作った2品の料理の味はどうでしょうか。

きのこをどっさりと入れたアヒージョは、ピリッと辛いにんにく風味のオイルが、きのこのおいしさをぐんと格上げ！　うまみが溶け出したオイルをバゲットに吸わせれば、ビールが止まりません…！

うまみが溶け出したオイルも、バゲットにつけて味わって


カラリと揚がったとりむねとれんこんの南部揚げは、すだちをギュッと搾って、まずは塩でいただきます。れんこんはサクサクとした食感で、甘みが際立つ仕上がり！ 黒ごまの風味も十分に感じられました。

しょうがじょうゆの方も、すっきりとした味わいで◎。見た目よし、味よし、さらに季節感も出せるおしゃれな揚げものは、秋のおもてなしにもおすすめです。

すだちをギュッと搾って、塩やしょうがじょうゆでどうぞ！


金麦は、麦のうまみを感じつつも、後味がすっきりとした味わいなので、食材のうまみや香りを楽しみたい秋の料理とも相性が抜群でした！ おうちビールとして、高い人気を誇っている理由がよくわかります。

そんな金麦が、2026年10月に価格帯はそのままに、ビール化されるのはとても楽しみですね！ どんな味に進化するのか、来年の秋が待ち遠しいです！

調理・文＝斉藤久美子

※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。