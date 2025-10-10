総額1億円分のクーポン配布に小学生の食べ放題1099円...じゅうじゅうカルビで太っ腹な「感謝祭」スタートしたよ〜！

焼肉食べ放題のじゅうじゅうカルビは、2025年10月10日から「感謝祭」を開催しています。

アプリ来店スタンプも3倍に

期間中、総額1億円分のクーポン配布をはじめ、来店ポイント3倍や小学生の食べ放題料金が1099円になるなど、お得な3つの企画を開催中です。

1、総額1億円クーポン配布

会計時、1グループにつき500円割引券×5枚のクーポンがもらえる特別企画です。

配布期間は10月10日からで、なくなり次第終了します。

配布店舗は以下の通りです。

【関東】

東尾久店／東小金井店／八王子インター店／一之江店／雑色店／清瀬店／和光新倉店／三郷戸ヶ崎店／坂戸元町店／東松山砂田店／草加松原店／千葉中央店／南行徳店／君津大和田店／鶴見中央店／横浜天王町店／大和中央店／磯子中原店

【甲信越・北陸】

新潟駅南店／新潟寺尾店／福井南店

【東海】

東静岡駅前店

【近畿】

桂南店／松井山手店／福知山店／枚方宮之阪店／沢良宜駅前店／八戸ノ里駅前店／中百舌鳥店／茨木清水店／伊丹堀池店／三田ウッディタウン店／神戸藤原台店／神戸摩耶ランプ店／大久保インター店

【中国・四国】

岡山西バイパス店

【九州】

福岡橋本店／佐賀大学前店／長崎三芳店

クーポンは5000円ごとに1枚利用可能です。その他利用条件等はクーポンに記載されています。

2、アプリ来店スタンプ3倍

じゅうじゅうカルビ公式アプリで貯まる来店スタンプが、通常1個のところ、期間中は3個貯まります。

期間は10月10日から29日まで。じゅうじゅうカルビ全店で実施しています。

3、小学生の食べ放題料金が1099円

小学生の食べ放題コースが1099円で注文でき、最大1365円もお得になるキャンペーンです。

大感激コース（通常価格1749円）、じゅうカルコース（通常価格2079円）、牛タンプレミアムコース（通常価格2464円）を、それぞれ1099円で楽しむことができます。

グループ全員で同じコースを注文する必要があります。また、安全の観点から小学生以下の子どものみでの入店はできません。

期間は10月20日から31日までの平日16時以降が対象です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部