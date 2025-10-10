声優・大西亜玖璃の写真集『LONG VACATION』が11月28日（金）に講談社より発売される。

【画像】声優・大西亜玖璃がベトナムで撮り下ろした等身大の姿

南国・ベトナムを舞台に等身大の魅力に迫る記念すべき1冊。『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の上原歩夢役などで知られる声優・大西亜玖璃。その愛らしいキャラクターと存在感で活躍の幅を広げている彼女の約3年ぶりとなる写真集が発売。

撮影の舞台は南国ベトナム。日差しのまぶしい街角や静かな海辺、緑豊かな街並みを背景に、自然体の表情が切り取られている。突然のスコールに降られながらも笑顔でカメラに向かう姿や、リゾート地ならではのリラックスしたシーンなど、等身大の大西亜玖璃がそのまま写し出されている。今作では彼女にとって初めてとなる水着姿も披露。無邪気で飾らない笑顔から、少し大人びた表情まで、これまでにない多面的な魅力が詰め込まれている。まるで「一緒に旅をしている」ような臨場感があり、ページをめくるごとに大西の新たな一面に出会える内容となっている。

「長期休暇」という意味のタイトル『LONG VACATION』には人気者ゆえに大忙しな日々の中、ひと時の余暇を満喫する彼女と一緒に旅をするという想いが込められている。〝等身大の大西亜玖璃〟を身近に感じられる、珠玉の一冊となっている。

■大西亜玖璃コメントみなさん、こんにちは！大西亜玖璃です。今回、海外撮影での写真集は初めてということで、海外に長期滞在することへの不安もありましたが、ベトナムで出会った人は温かい人ばかりで、とってものんびりした時間が流れていて、穏やかな気持ちで撮影に挑むことができました。いつも応援してくださる皆さんも、初めましての皆さんも、ぜひ写真集を楽しんでもらえたらと思います。

■ファンの皆様へメッセージいつも応援ありがとうございます！みなさんの応援のおかげで約3年ぶりに写真集を出すことになりました。よくみなさんが、あぐぽん、新しい写真集待ってます！という言葉をたくさんくれていたので、またいつか新しく写真集を出せたらいいなという気持ちでいました。 今回こうしてファンのみなさんの希望を叶えることができて、とっても嬉しい気持ちです。 素敵な写真集になっているので、楽しんでもらえたらいいなと思います。感想待ってます！イベントにもぜひ遊びに来てくださいね！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）