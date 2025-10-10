TOMORROW X TOGETHER¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØACT¡§TOMORROW¡Ù¤Ë¤Æ¥¢¥¸¥¢4¥«½ê6¸ø±é¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢ー³«ºÅ
¡¡TOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT¡§TOMORROW¡ä IN ASIA¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Î¹á¹Á¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢1·î17～18Æü¤Î¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢1·î31Æü¤ÎÂæËÌ¡¢2·î14Æü¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤Þ¤Ç4¥«½ê6¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæËÌ¤Ç¤Ï¸½ÃÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¼¼Æâ²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëÂæËÌ¥Éー¥à¡ÊTAIPEI DOME¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹á¹Á¤È¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤Ç¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µー¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT¡§TOMORROW¡ä¡Ù¤ÏÁ´23¸ø±é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÆü¸ø±é¤Ï11·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë