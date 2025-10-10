PEOPLE 1、有明アリーナ単独公演『PEOPLE 1の世界』をライブBlu-ray『THE WORLD OF PEOPLE 1』として発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

PEOPLE 1が、ライブBlu-ray『THE WORLD OF PEOPLE 1』を12月17日にリリースすることが発表された。

■活動5周年の集大成となったライブ

『THE WORLD OF PEOPLE 1』には、2024年12月21日・22日に開催され、計2万人を動員し、グループの活動5周年の集大成として大成功を収めた有明アリーナ単独公演『PEOPLE 1の世界』の模様を収録。

2025年2月から約5ヵ月の活動休止を経て、約1年半ぶりのフィジカルリリースとなる。

数量限定の完全生産限定盤は、Blu-rayの他、ピンズ、キーチェイン、ステッカーなどのグッズやパンフレットが収められた豪華BOX仕様。前作のBlu-rayもすでに完売となっているPEOPLE 1の限定商品を、ぜひ予約して確実にゲットしよう。

■初のFCツアーが開催決定

さらに、自身初のFCツアー『PEOPLE 1 2025 ROOM 112 EXCLUSIVE TOUR 112号室 特別公演 “ブロックパーティと有害音楽”』も11月よりスタート。ファンクラブ「112号室」会員が対象で、11月26日のZepp Shinjuku(TOKYO)公演を皮切りに、全国6公演を回る限定ツアー となる。ライブハウスでPEOPLE 1のパフォーマンスを観られる、貴重なツアー。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

Blu-ray『THE WORLD OF PEOPLE 1』

