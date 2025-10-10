奥華子、映画『時をかける少女』挿入歌「変わらないもの」を一発撮り！「指も声も震えるぐらいの緊張感」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

デビュー20周年を迎えたシンガーソングライターの奥華子が、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。

■劇場版アニメーション『時をかける少女』の挿入歌

今回披露するのは、2006年公開の劇場版アニメーション『時をかける少女』の挿入歌として知られる「変わらないもの」。

劇中の主人公たちの心情に寄り添い、感動的な場面を彩ったことで幅広い世代の心に深く刻まれた本楽曲を、コンサートと変わらないピアノ弾き語りのスタイルで一発撮り。

『THE FIRST TAKE』第599回は、10月10日22時よりプレミア公開。

■奥華子 コメント

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

奥華子 OFFICIAL SITE

https://okuhanako.com/