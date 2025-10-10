2024年12月の映画『劇場版ドクターX FINAL』で主演を務め、大きな反響を呼んだ女優の米倉涼子。公開から約1年が経とうとする今、彼女の動向がSNSをざわつかせている。

「米倉さんは10月6日の『第21回クラリーノ美脚大賞2025』授賞式に参加予定だったものの、体調不良で欠席。さらに、9月19日の『バーニーズニューヨーク銀座本店・アンバサダー発表会』も体調不良で欠席し、9月25日の『ジャガー・ランドローバー・ジャパン』の人気車種『ディフェンダー』のアンバサダー就任イベントも辞退したことが、複数のメディアで伝えられています。頻繁に近況を投稿していたInstagramも、8月19日を最後に2カ月近く更新がストップしています」（スポーツ紙記者）

2020年3月に27年間所属した芸能事務所「オスカープロモーション」を退社した米倉は、同年4月から個人事務所に所属し活動中。その事務所からも、突然の“ドタキャン”騒動に関する情報は発信されていない。

「個人事務所の公式ホームページの更新も、7月に映画『ドクターX』がAmazon Prime Videoで配信されることを告知したのが最後です。約1カ月にわたって体調不良が取りざたされていますが、いまだ詳細は不明なままです。2022年に米倉さんがミュージカル『CHICAGO』を降板した際は、急性腰痛症および仙腸関節障害による運動機能障害でドクターストップがかかったことを発表していましたが……」（芸能記者）

仕事をキャンセルする事態が続き、Xでは

《米倉涼子さま大丈夫なんでしょうか…体調が悪いのかな？せめてFC向けにだけでも何か言って欲しいよね》

《活動休止しなかった人が立て続けにキャンセルは心配だけど、体調不良ならしっかり休んでほしいね》

《数年前のミュージカルの降板といい米倉涼子さんの体調は大丈夫なんだろうか》

と、米倉を気遣う声があがっている。米倉は2024年6月に情報番組『あさイチ』（NHK）に出演した際、舞台降板後の闘病生活について語っている。

「番組内で、米倉さんはまっすぐ歩けなかったり、立ち上がれないなどの症状に見舞われたことを告白。その間もドラマ出演していたものの、周囲のサポートを受けながら撮影する状況が続き、『この2年は、引退も覚悟した』と打ち明けたのです。ただ、2024年5月ごろから元気になったと説明し、万全の状態であることを強調していました。ようやく復帰した直後から不安な状況が続いているので、ファンはとまどっているようです」（前出・芸能記者）

代表作『ドクターX』シリーズでは、「私、失敗しないので」と力強く言い放つ敏腕医師役でおなじみの米倉。再び、その勇ましい姿を見せてほしいが……。