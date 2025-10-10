サザンオールスターズ、ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』完全生産限定盤に“逢瀬の桜”を同梱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

サザンオールスターズのライブBlu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』（11月19日発売）の完全生産限定盤が「感謝満開（読み：THANK YOU SO MUCH）BOX」というボックス仕様となり、本ツアーを象徴する「逢瀬の桜～THANK YOU SO MUCH!!～」が同梱されることが発表された。

■“感謝”のメッセージが込められたデザイン

10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を携え、2025年1月からおよそ半年間に及ぶ全国アリーナ＆ドームツアーで日本各地に“大きな愛と深い感謝”を届けて回ったサザンオールスターズ。『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』は、ツアーの最終公演・東京ドームの模様を収めたライブ映像作品となる。

完全生産限定盤は、本編ディスクおよびボーナスディスクを収めたディスクケースと、スペシャルグッズがぴったり収まる「感謝満開（THANK YOU SO MUCH）BOX」豪華ボックス仕様。ディスクケースには、ツアーのアンコールで桑田佳祐が着用していたTシャツの「感謝」の文字のバックプリントを写した写真が起用され、作品タイトルにも通じる“感謝”のメッセージがデザイン全体に込められている。

■全国に“大きな愛と深い感謝”を届けたツアーの象徴

そして、ディスクケースと一緒に同梱されるスペシャルグッズは、ツアーのエンディングを象徴するアイテム「逢瀬の桜～THANK YOU SO MUCH!!～」。2025年元旦、「桜、ひらり」を発表するとともに“皆様に素敵な春が訪れますように！”というメッセージを添えたサザン。ツアーのラスト、逢瀬の時間を惜しむように、そしてまた逢える日を願うように、メンバーそれぞれが高く掲げたのが「一枝の桜」だった。

“演者と観客が心を重ねたあの時間を忘れないように”という想いが桜に込められ、桜前線のように全国に“大きな愛と深い感謝”を届けた本ツアーの象徴が、完全生産限定盤の購入者の手元へと届けられる。

発売に向け、次第にベールを脱いできた本作。完全生産限定盤に同梱されるボーナスディスクの内容については、追って発表予定となっている。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』

