IMALU、奄美大島で暮らすパートナーと父・明石家さんまの関係性明かす 黒柳徹子の質問攻めに照れ笑い
タレントのIMALUが10日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。現在、籍を入れない「事実婚」に近い形をとっているパートナーについて語った。
【写真】3枚目…兄・二千翔さんらとの幼少期カットを公開したIMALU
3年前から東京と奄美大島の二拠点生活を始めたというIMALU。奄美大島で暮らすパートナーについて司会の黒柳徹子から問われると、「とても優しい、穏やかな方」と回答。続けて「私とかは心配性だったり不安症だったり緊張しいだったりするタイプなんですけど、どっちかっていうと、堂々としていて。『大丈夫、大丈夫』っていう感じのタイプの方なので」とパートナーのありがたみを語った。
黒柳が「楽ね、あなたもね」と話すと、「はい。だいぶ影響されて私自身も、あの、自然に囲まれて穏やかになりました」と返した。続けて黒柳は「パートナーの方は、さんまさんとも会ったの？」と直球質問。IMALUは「会ってます！」と即答し、関係性を問われると「うまくいってるんじゃないですかね」と照れ笑いを浮かべた。
