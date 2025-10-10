ÂçÂì±Ó°ì¤µ¤ó¡¢Ì¾¶Ê¡Ö¹¬¤»¤Ê·ëËö¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ËÇ÷¤ëNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬10¡¦12ÊüÁ÷·èÄê
¡¡¹ñÆâ³°¤ÎÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹³¦¤Îµð¿Í¡¦ÂçÂì±Ó°ì¤µ¤ó¡£ÂçÂì¤µ¤ó¤¬ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤É²ò»¶¸å¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤¬¡¢º£Ç¯ÀßÎ©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³¡¼¥É50¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ
¡¡7·î¤Ë¤ÏµÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ½¸¤ÎÈ¯Çä¡¢ÆÃÊÌÅ¸¼¨²ñ¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢50¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë±ÇÁü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¶Ê¡Ö¹¬¤»¤Ê·ëËö¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ËÇ÷¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥È20min.¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹ ¡ÁÂçÂì±Ó°ì¡Ø¹¬¤»¤Ê·ëËö¡Ù¡Á¡×¡Ù¤¬¡¢12Æü¸á¸å11»þ45Ê¬¤è¤êNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬¤»¤Ê·ëËö¡×¤ÎÁÏºî²áÄø¤ò¼ý¤á¤¿37»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖÌ¤¸ø³«²»¸»¤ÎÃæ¤«¤é¡¢9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤òÊüÁ÷¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Ì¾¶ÊÃÂÀ¸¤Î²áÄø¤òÄÉ¤¤¡¢ÁÏºî¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÂçÂì¥µ¥¦¥ó¥É¤ò°¦¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¡ØÂçÂì±Ó°ì ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³¡¼¥É50¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ë¤â¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10Æü¸á¸å10»þ¤«¤é¤Ï¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤Ë°æ¾å´Õ¤ò·Þ¤¨¡¢Âç´ÓÌ¯»Ò¡¢ÀîºêÂëÌé¡¢Night Tempo¡¢ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢ÌîµÜ¿¿µ®¡¢ÎëÌÚÌÐ¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ØJ-WAVE SPECIAL Expedia EIICHI OHTAKI¡ÇS NIAGARA 50TH ODYSSEY LIVE¡Ù¤¬¡¢CSÊüÁ÷¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡µÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÂ³¡¹¤ÈÅ¸³«Ãæ¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È×¡ØNIAGARA SONG BOOK 3¡Ù¤ä¡¢Cornelius¤äNight Tempo¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹EP¡ØEiichi Ohtaki¡Çs NIAGARA 50th Odyssey Remix EP¡Ù¤â¸½ºß¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤À¡£
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥È20min.¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹ ¡ÁÂçÂì±Ó°ì¡Ø¹¬¤»¤Ê·ëËö¡Ù¡Á¡×¡Ù¡ãNHKÁí¹ç¡ä
½é²óÊüÁ÷¡§10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å11»þ45Ê¬¡Á¸áÁ°0»þ5Ê¬
ºÆÊüÁ÷¡§10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°11»þ30Ê¬¡Á11»þ50Ê¬¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ØJ-WAVE SPECIAL Expedia EIICHI OHTAKI¡ÇS NIAGARA 50TH ODYSSEY LIVE¡Ù
¡ã¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å10»þ¡Á¿¼Ìë0»þ
¡ãBS¥Õ¥¸¡ä
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë1»þ¡Á2»þ¡Ê¢¨ºÆÊüÁ÷¤¢¤ê¡Ë
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³¡¼¥É50¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ
¡¡7·î¤Ë¤ÏµÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ½¸¤ÎÈ¯Çä¡¢ÆÃÊÌÅ¸¼¨²ñ¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢50¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë±ÇÁü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¶Ê¡Ö¹¬¤»¤Ê·ëËö¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ËÇ÷¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥È20min.¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹ ¡ÁÂçÂì±Ó°ì¡Ø¹¬¤»¤Ê·ëËö¡Ù¡Á¡×¡Ù¤¬¡¢12Æü¸á¸å11»þ45Ê¬¤è¤êNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¡ØÂçÂì±Ó°ì ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³¡¼¥É50¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ë¤â¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10Æü¸á¸å10»þ¤«¤é¤Ï¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤Ë°æ¾å´Õ¤ò·Þ¤¨¡¢Âç´ÓÌ¯»Ò¡¢ÀîºêÂëÌé¡¢Night Tempo¡¢ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢ÌîµÜ¿¿µ®¡¢ÎëÌÚÌÐ¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ØJ-WAVE SPECIAL Expedia EIICHI OHTAKI¡ÇS NIAGARA 50TH ODYSSEY LIVE¡Ù¤¬¡¢CSÊüÁ÷¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡µÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÂ³¡¹¤ÈÅ¸³«Ãæ¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È×¡ØNIAGARA SONG BOOK 3¡Ù¤ä¡¢Cornelius¤äNight Tempo¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹EP¡ØEiichi Ohtaki¡Çs NIAGARA 50th Odyssey Remix EP¡Ù¤â¸½ºß¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤À¡£
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥È20min.¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹ ¡ÁÂçÂì±Ó°ì¡Ø¹¬¤»¤Ê·ëËö¡Ù¡Á¡×¡Ù¡ãNHKÁí¹ç¡ä
½é²óÊüÁ÷¡§10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å11»þ45Ê¬¡Á¸áÁ°0»þ5Ê¬
ºÆÊüÁ÷¡§10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°11»þ30Ê¬¡Á11»þ50Ê¬¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ØJ-WAVE SPECIAL Expedia EIICHI OHTAKI¡ÇS NIAGARA 50TH ODYSSEY LIVE¡Ù
¡ã¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å10»þ¡Á¿¼Ìë0»þ
¡ãBS¥Õ¥¸¡ä
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë1»þ¡Á2»þ¡Ê¢¨ºÆÊüÁ÷¤¢¤ê¡Ë