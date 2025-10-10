¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡¢¾å»Ê¤«¤é¼¸ÀÕ¡ÖÂ¾¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³ó»ý¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡×¡¡ÃæÅÄÆØÉ§¤«¤é¤Î½õ¸ÀÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å0¡§45¡Á¸å2¡§00¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û°ÛÎã¥È¥ê¥ª¡©À¹¤ê¾å¤¬¤ë¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡õ·ó¶áÂç¼ù¡õËþÅç¿¿Ç·²ð
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ó¶á¤ÈËþÅç¤¬¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÂæËÜ¤â»Å¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤Î¹ÈÖÁÈ¡£Ã¯¤¬Î¹¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç·è¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢°ñ¾ë¡¦¸Å²Ï»Ô¤òÎ¹¤¹¤ë¡£
¡¡¸Å´Ü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸Å²Ï¸øÊý¸ø±à¡×¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¸Å´Ü¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¤µ¤¯Îö¤·¡¢¼ñ¤Î¤¢¤ë¸ø±à¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¡£¡Ö²¼¥Í¥¿¤µ¤¨¤â²¼¥Í¥¿¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥É¡×¤È¤¤¤¦¸Å´Ü¤È¥á¥·¥É¥é¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤Ê¤¼Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤òÌä¤¦¡£ºÇ½é¤Ë½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡×¼«Ê¬¤Ë¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸Å´Ü¡£¡ÖÀÎ¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÎÎ®µ·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡¢°ã¤¦¤ó¤À¤è¡¢º£¤Ï¤½¤ó¤Ê»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¡Ö»þÂå¤ËÂÐ¤¹¤ëÇù¤¿¤ëÉÔ°Â¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö2¿Í¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÅ¹¤Ï¡ÖÃãÎÀ HANARE¡×¡£¸Å´Ü¤¬ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë»þ»öÌäÂê¤ò°·¤¦ÈÖÁÈ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖºÙ¡¹¤È»Ï¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Å´Ü¤Ï¡¢ÃæÅÄÆØÉ§¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÅÄ¤¬¡ÖÂçÀèÇÚ¤ËÀ¸°Õµ¤¤À¤±¤É¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¿ô¡¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¸Å´Ü¤Ï¡Ö¤â¤¦µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¼«Ê¬¤ÎÇÛ¿®¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¤»Ï¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÃã¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÉ½¸½¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¸Å´Ü¤¬¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¯¥¤¥é¤Ã¤È¡×¤¹¤ë¤Ê¤É·Ú¤¯¥â¥á¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃÂê¤Ï¸Å´Ü¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ë¡£29ºÐ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÆÈ¿È¤Îº¢¤Ë¡ÖÌÜ¹õÀî±è¤¤¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»Ê²ñ¼Ô¤Î¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö²¶¤âÇä¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿Ì¾Á°¤È¤Ï¡£
¡¡¼¡¤Ë3¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖGarage Cafe AJITO¡×¡£¥¥å¡¼¥Ð¥µ¥ó¥É¤Ê¤É·×7ÉÊ¤òÃíÊ¸¤·¡¢¸Å´Ü¤È¤ß¤Î¤â¤ó¤¿»á¤Î±ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¥é¥¸¥ª¤Î¿¼ÌëÊüÁ÷¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Å´Ü¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Û¤Î¤«¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ß¤Î¤â¤ó¤¿»á¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸Å´Ü¤Ï¡¢¹â1¤Î»þ¤Ë¤ß¤Î¤¬»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥¤¥óÄ¢¤ò¤â¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ß¤Î¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤·¤ã¤Ù¤ê²°¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸Å´Ü¤Ë¡¢¤ß¤Î¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¤Ê¤ì¤ë¤è¤ªÁ°¤Ê¤é¡ª¼¡¤ÎÊý¤É¤¦¤¾¡ª¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¥º¥É¡¼¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡×¸Å´Ü¤ÏÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1¡Á2Ç¯¤Ï¤ß¤Î¤Î³ó»ý¤Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÂ¾¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³ó»ý¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡×¤È¾å»Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¾Ð¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö½ý¤Ä¤¯¤Î¤ò¶²¤ì¤¹¤®¤Ê»þÂå¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Î·ó¶á¤ÎÉ½¸½¤ËºÆ¤Ó¸Å´Ü¤¬¤ä¤ä¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¹±Îã¤Î¥«¡¼¥é¥¸¥ªÁêÃÌ¼¼¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤·²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÊ¹¤¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ë¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢¾Æ¤¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖMARUIMO CAFE¡×¤Ç·×5ÉÊ¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¡¢3¿Í¤¬ºÇ¸å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¡ÖÁíÏÂ¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¡£
¡¡¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎ¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Âå¶â¤òÃ¯¤¬»ÙÊ§¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¡£²¿½½Ç¯¤â¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Å´Ü¤È¡¢ºÇ¶á¥´¥ë¥Õ¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿·ó¶á¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎËþÅç¡¢¥²¡¼¥à¤ËÉé¤±¤ÆËÜÆü¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û°ÛÎã¥È¥ê¥ª¡©À¹¤ê¾å¤¬¤ë¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡õ·ó¶áÂç¼ù¡õËþÅç¿¿Ç·²ð
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ó¶á¤ÈËþÅç¤¬¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÂæËÜ¤â»Å¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤Î¹ÈÖÁÈ¡£Ã¯¤¬Î¹¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç·è¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢°ñ¾ë¡¦¸Å²Ï»Ô¤òÎ¹¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÅ¹¤Ï¡ÖÃãÎÀ HANARE¡×¡£¸Å´Ü¤¬ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë»þ»öÌäÂê¤ò°·¤¦ÈÖÁÈ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖºÙ¡¹¤È»Ï¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Å´Ü¤Ï¡¢ÃæÅÄÆØÉ§¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÅÄ¤¬¡ÖÂçÀèÇÚ¤ËÀ¸°Õµ¤¤À¤±¤É¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¿ô¡¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¸Å´Ü¤Ï¡Ö¤â¤¦µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¼«Ê¬¤ÎÇÛ¿®¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¤»Ï¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÃã¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÉ½¸½¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¸Å´Ü¤¬¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¯¥¤¥é¤Ã¤È¡×¤¹¤ë¤Ê¤É·Ú¤¯¥â¥á¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃÂê¤Ï¸Å´Ü¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ë¡£29ºÐ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÆÈ¿È¤Îº¢¤Ë¡ÖÌÜ¹õÀî±è¤¤¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»Ê²ñ¼Ô¤Î¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö²¶¤âÇä¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿Ì¾Á°¤È¤Ï¡£
¡¡¼¡¤Ë3¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖGarage Cafe AJITO¡×¡£¥¥å¡¼¥Ð¥µ¥ó¥É¤Ê¤É·×7ÉÊ¤òÃíÊ¸¤·¡¢¸Å´Ü¤È¤ß¤Î¤â¤ó¤¿»á¤Î±ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¥é¥¸¥ª¤Î¿¼ÌëÊüÁ÷¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Å´Ü¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Û¤Î¤«¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ß¤Î¤â¤ó¤¿»á¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸Å´Ü¤Ï¡¢¹â1¤Î»þ¤Ë¤ß¤Î¤¬»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥¤¥óÄ¢¤ò¤â¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ß¤Î¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤·¤ã¤Ù¤ê²°¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸Å´Ü¤Ë¡¢¤ß¤Î¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¤Ê¤ì¤ë¤è¤ªÁ°¤Ê¤é¡ª¼¡¤ÎÊý¤É¤¦¤¾¡ª¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¥º¥É¡¼¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡×¸Å´Ü¤ÏÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1¡Á2Ç¯¤Ï¤ß¤Î¤Î³ó»ý¤Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÂ¾¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³ó»ý¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡×¤È¾å»Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¾Ð¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö½ý¤Ä¤¯¤Î¤ò¶²¤ì¤¹¤®¤Ê»þÂå¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Î·ó¶á¤ÎÉ½¸½¤ËºÆ¤Ó¸Å´Ü¤¬¤ä¤ä¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¹±Îã¤Î¥«¡¼¥é¥¸¥ªÁêÃÌ¼¼¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤·²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÊ¹¤¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ë¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢¾Æ¤¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖMARUIMO CAFE¡×¤Ç·×5ÉÊ¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¡¢3¿Í¤¬ºÇ¸å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¡ÖÁíÏÂ¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¡£
¡¡¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎ¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Âå¶â¤òÃ¯¤¬»ÙÊ§¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¡£²¿½½Ç¯¤â¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Å´Ü¤È¡¢ºÇ¶á¥´¥ë¥Õ¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿·ó¶á¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎËþÅç¡¢¥²¡¼¥à¤ËÉé¤±¤ÆËÜÆü¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£