¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¿·¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Straight Angeli¡¢11¡¦1¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¡ÈKawaii Rock¡É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¾¾·¨¥±¥ó¥¿¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤òÃ´Åö
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤äÄ¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Straight Angeli¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ï11·î1Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSTARlight¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤â¤Ã¤ÆËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡ÈÅ·»È¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈKawaii Rock¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¾¾¸µÇ«²»¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤Í¤Í¡Ë¡¢µÈÅÄÍÍüº»¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¢¤ê¤µ¡Ë¡¢Âç»³ÁóÀ¸¡Ê¤ª¤ª¤ä¤Þ¡¦¤¢¤ª¤¤¡Ë¡¢¹âÅè°É¡Ê¤¿¤«¤·¤Þ¡¦¤¢¤ó¡Ë¡¢Áê±©À±ÎÉ¡Ê¤¢¤¤¤Ð¡¦¤»¤¤¤é¡Ë¡¢¿¥ÅÄ¤Ò¤Þ¤ê¡Ê¤ª¤ê¤¿¡¦¤Ò¤Þ¤ê¡Ë¤Î6Ì¾¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó³ÆSNS¤â³«Àß¤µ¤ì¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖSTARlight¡×¤Ï¡¢BiSH¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¾¾·¨¥±¥ó¥¿¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤È¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËKawaii Rock¤Ê°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÆü¤Î11·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ð¥º¥ê¥º¥àLIVE 2025 -BUZZER STAGE-¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢11·î9Æü¤Ë¤Ï¡ØºÇ¸å¤ÎÃËÁÈÄ¹º×¡Ù¡ØºÇ¸å¤Î½÷ÁÈÄ¹º×¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼ ¥³¥á¥ó¥È
¢§¾¾¸µÇ«²»
¤³¤ÎÆü¤ò6¿ÍÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤³¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ÏStraight Angeli¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤1Êâ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÆÏ¤±¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ß¡¢ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
Straight Angeli¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¢§
¢§µÈÅÄÍÍüº»
¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤µ¤é¤·¤¯¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§Âç»³ÁóÀ¸
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
Straight Angeli¤È°ì½ï¤ËÂô»³¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢§¹âÅè°É
½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¥É¥¥É¥¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ªÁ´Éô¤Î¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!!
¢§Áê±©À±ÎÉ
³§¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¢§
¢§¿¥ÅÄ¤Ò¤Þ¤ê
Âô»³¤ÎÊý¡¹¤ËÌ´¤È¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹!!¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëStraight Angeli¤ÎÊª¸ì¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
