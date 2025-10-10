¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ùºî¼Ô¡¦¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸¡¢ËÌ¶Ë³¤¤òÆÍ¤ÇË¤ë¡È¤ä¤Þ¤È¡É¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¡ÖÄ©Àï¤ò¤º¤Ã¤È¸«Â³¤±¤¿¤¤¡×
¡¡Ì¡²è²È¤Î¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸¤¬¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡ÙVFX¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤¬ËÌ¶Ë³¤¤ÎÉ¹¤òÆÍ¤ÇË¤ê¡¢Æ²¡¹¤ÈÉâ¾å¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¡¢»Ö¹â¤¯³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ò¸«¤Ä¤á¤ë³¤¹¾ÅÄ´ÏÄ¹¤Î»Ñ¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤«¤ï¤°¤Á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï²¼ÃÊ¤Ë·ÇºÜ¡Ë¡£
¡¡¡ÖÏ¢ºÜÅö½é¤Ï¡Ø¼Â¼Ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÏÃ¤ò½ñ¤³¤¦¡£¼Â¼Ì²½¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¤éÉé¤±¤À¡£¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿Ç¯¤â¤Î»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Â¼Ì±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î´Ñ¤¿»þ¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Æ¡£ÂçÂô¤µ¤ó¤Ï³¤¹¾ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤ò¤º¤Ã¤È¸«Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤Ï¡¢¤«¤ï¤°¤Á¤¬1988Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬Ì³¤á¡¢Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À½ºî¡£¥¯¥ì¥Ç¥¦¥¹¡Ê¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡Ë¤¬À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÈÌî¹ÌÊ¿¤¬Ì³¤á¤¿¡£±Ç²èÂè1ºî¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó1 ¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡Ù¡ÊPrime Video¡Ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2ºî¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÂè7´ÏÂâ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤¬ËÌ¶Ë³¤¤Ø¿ÊÏ©¤ò¼è¤ëÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¶Ë´¨¤ÎÉ¹³¤¤ÇÁÔÀä¤ÊµûÍëÀï¤òÅ¸³«¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤Ï¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó»Ù»ý¤ò·Ç¤²¤ëÃÝ¾å¼óÁê¤Î¤â¤È¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶ÛÇ÷¤ÎÀ¯¼£Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¸Ø¤ë³¤ÍÎ¥Ð¥È¥ë¤ÈÀ¯¼£¥É¥é¥Þ¤ò¡¢°µ´¬¤Î±ÇÁüÈþ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿ËÜºî¡£¤«¤ï¤°¤Á¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤ë¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥·¡¼¥ó¤ä¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀø¿å´Ï¤Ë¥«¥á¥é¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤Ê¤É¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸¶ºî¼Ô¡§¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ï¢ºÜÅö½é¤Ï¡Ö¼Â¼Ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÏÃ¤ò½ñ¤³¤¦¡£¼Â¼Ì²½¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¤éÉé¤±¤À¡£¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¿Ç¯¤â¤Î»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Â¼Ì±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î´Ñ¤¿»þ¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£
¡¡ÂçÂô¤µ¤ó¤Ï³¤¹¾ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤ò¤º¤Ã¤È¸«Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¼ÂºÝ¤ÎÀø¿å´Ï¤Ë¥«¥á¥é¤ò¤Ä¤±¤ÆÍÎ¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿»þ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Î±ÇÁü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï°µÅÝÅª¡£
¡¡¡ÊÏ¢ºÜ¡ËÅö»þ¤ÏÅ¨¤Î¹¶·â¤ò¤«¤ï¤¹ÊýË¡ÏÀ¤¬¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¶ìÆù¤Îºö¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¤¢¤Þ¤êÇÉ¼ê¤Ë½ñ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈÇÉ¼ê¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç³¤¹¾ÅÄ¤ÎÌÜÀþ¤«¤éÅ¨ÂÐ¤¹¤ë´Ï¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÅ¨ÂÐ¤¹¤ë´Ï¤«¤é¸«¤¿³¤¹¾ÅÄ¤Î»Ñ¤ò¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëµØÌò¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³¤¹¾ÅÄ¤È¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤ÎÎÏ¤¬¤è¤êµÒ´ÑÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤â¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡ÙVFX¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤¬ËÌ¶Ë³¤¤ÎÉ¹¤òÆÍ¤ÇË¤ê¡¢Æ²¡¹¤ÈÉâ¾å¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¡¢»Ö¹â¤¯³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ò¸«¤Ä¤á¤ë³¤¹¾ÅÄ´ÏÄ¹¤Î»Ñ¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤«¤ï¤°¤Á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï²¼ÃÊ¤Ë·ÇºÜ¡Ë¡£
¡¡¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤Ï¡¢¤«¤ï¤°¤Á¤¬1988Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬Ì³¤á¡¢Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À½ºî¡£¥¯¥ì¥Ç¥¦¥¹¡Ê¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡Ë¤¬À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÈÌî¹ÌÊ¿¤¬Ì³¤á¤¿¡£±Ç²èÂè1ºî¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó1 ¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡Ù¡ÊPrime Video¡Ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2ºî¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÂè7´ÏÂâ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤¬ËÌ¶Ë³¤¤Ø¿ÊÏ©¤ò¼è¤ëÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¶Ë´¨¤ÎÉ¹³¤¤ÇÁÔÀä¤ÊµûÍëÀï¤òÅ¸³«¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤Ï¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó»Ù»ý¤ò·Ç¤²¤ëÃÝ¾å¼óÁê¤Î¤â¤È¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶ÛÇ÷¤ÎÀ¯¼£Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¸Ø¤ë³¤ÍÎ¥Ð¥È¥ë¤ÈÀ¯¼£¥É¥é¥Þ¤ò¡¢°µ´¬¤Î±ÇÁüÈþ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿ËÜºî¡£¤«¤ï¤°¤Á¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤ë¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥·¡¼¥ó¤ä¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀø¿å´Ï¤Ë¥«¥á¥é¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤Ê¤É¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸¶ºî¼Ô¡§¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ï¢ºÜÅö½é¤Ï¡Ö¼Â¼Ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÏÃ¤ò½ñ¤³¤¦¡£¼Â¼Ì²½¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¤éÉé¤±¤À¡£¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¿Ç¯¤â¤Î»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Â¼Ì±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î´Ñ¤¿»þ¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£
¡¡ÂçÂô¤µ¤ó¤Ï³¤¹¾ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤ò¤º¤Ã¤È¸«Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¼ÂºÝ¤ÎÀø¿å´Ï¤Ë¥«¥á¥é¤ò¤Ä¤±¤ÆÍÎ¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿»þ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Î±ÇÁü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï°µÅÝÅª¡£
¡¡¡ÊÏ¢ºÜ¡ËÅö»þ¤ÏÅ¨¤Î¹¶·â¤ò¤«¤ï¤¹ÊýË¡ÏÀ¤¬¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¶ìÆù¤Îºö¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¤¢¤Þ¤êÇÉ¼ê¤Ë½ñ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈÇÉ¼ê¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç³¤¹¾ÅÄ¤ÎÌÜÀþ¤«¤éÅ¨ÂÐ¤¹¤ë´Ï¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÅ¨ÂÐ¤¹¤ë´Ï¤«¤é¸«¤¿³¤¹¾ÅÄ¤Î»Ñ¤ò¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëµØÌò¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³¤¹¾ÅÄ¤È¡Ò¤ä¤Þ¤È¡Ó¤ÎÎÏ¤¬¤è¤êµÒ´ÑÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤â¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£