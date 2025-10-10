BYD¡¢9·î¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Á°Ç¯Èæ9¡¥8ÇÜ¤Ë¡á¡Ö´ØÀÇ¤Ê¤·¡×¤ÇÈÎÇä³ÈÂç¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯10·î9Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹á¹Á01¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¤ÎBYD¤¬±Ñ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢±Ñ¹ñÊüÁ÷¶¨²ñ¡ÊBBC¡Ë¤¬7Æü¤ËÊó¤¸¤¿ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢9·î¤Î±Ñ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëBYD¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬1Ëü1271Âæ¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ9¡¥8ÇÜ¤òµÏ¿¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ñ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î¤Î±Ñ¹ñ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï3¡¥6¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ñ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢ÂçÉôÊ¬¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä·¿Â¿ÌÜÅª¡ÊSUV¡Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎSeal U¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ö¼ï¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤¬Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤äÊÆ¹ñ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñÀ½EV¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¡£EU¤ÏºòÇ¯10·î¡¢Ãæ¹ñÀ½EV¤ËºÇÂç45¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢EU¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿±Ñ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏEV»Ô¾ì¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¶È¼Ô¡¦ËÇ°×¶È¼Ô¶¨²ñ¡ÊSMMT¡Ë¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È9·î¤ÎEVÈÎÇäÂæ¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï½ãEV¤ò¾å²ó¤ëÀ®Ä¹Î¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢BYD±Ñ¹ñ¤ÎBono Ge¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢º£¸å¿ô¤«·î¤Ç¿··¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÅêÆþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢±Ñ¹ñÆâ¤Ç100Å¹ÊÞÌÜ¤Î¾®ÇäÅ¹¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Öº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢BYD¤Î¤Û¤«¤Ë¤â´ñ¿ð¤Î¡ÖÃµº÷06¡×¤¬9·î¤Î±Ñ¹ñ»Ô¾ìÈÎÇä¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏEV»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿·¼ÖÈÎÇä¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë