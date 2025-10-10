ÂçÁÒÃéµÁ¡¢STARTO ENTERTAINMENT¥¸¥å¥Ë¥¢Ãæ¿´¤Î»¨»ï¡ØZessei¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤
¡¡SUPER EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖJ-pop Legacy¡×¤Ï¡¢11·î10Æü¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØZessei¡Ê¥¼¥Ã¥»¥¤¡Ë¡Ù¤òÁÏ´©¤¹¤ë¤³¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÁÒ¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÃ´¤¤¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥á¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£É½»æ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ÏACEes¤¬¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¤Ê¿Æ»Ò¶¦±é¡ªÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÂçÁÒÃé»Ê»á¡õÂçÁÒÃéµÁ
¡¡Æ±»ï¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ç´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿J-pop Legacy¤«¤é¤Î¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¿¨¤ì¤ë¡×¡Ö·Á¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡×ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÁÒ¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÁª½Ð¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»£¤ê²¼¤í¤·¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤ÎÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿´ë²è¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ACEes¤ÎÉ½»æ¡¦ÆÃ½¸¤Î»£±Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£Î¢É½»æ¤Ë¤Ï´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤éÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£Âè2ÆÃ½¸°Ê¹ß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥ÞÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ä´ë²è¤ò¹½À®¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÁÒ¼«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃ½¸¤Ç¤ÏµÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÂÐÃÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£ÁÏ´©¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£A4¥ï¥¤¥É¡¿144¥Ú¡¼¥¸¤Ç²Á³Ê¤Ï2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡Ê½ÂÃ«Å¹¡¦Ì¾¸Å²°Å¹¡¦ÂçºåÅ¹¡¦Ê¡²¬Å¹¡ËÅ¹ÊÞ¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÊÔ½¸Ä¹¡¦ÂçÁÒÃéµÁ¥³¥á¥ó¥È
¡ÈZÀ¤Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤ò ¡ÈÀäÀ¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É ¤Ç»£¤ê²¼¤í¤¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØZessei¡Ù¤ÎÁÏ´©¤ò¡¢¤³¤³¤Ë¤´°ÆÆâ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÇÂª¤¨¡¢Èà¤é¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤ÎÇÞÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¿¨¤ì¤ë¡×¡Ö·Á¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡×¥¢¥Ê¥í¥°¡Ê»æ¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤ò¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ·«¤êÊÖ¤·³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ä¤ë¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ë²èÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é»£±Æ¡¢¼èºà¡¢ÊÔ½¸ºî¶È¤ò·Ð¤Æ´°À®¤·¤¿¤³¤Î1ºý¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»Ò¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤´Ö°ìÈÌ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤»Ò¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡¢Èà¤é¤Î¡È¸½ºß¡É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡Ö¿¨¤ì¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤·¤Æ¡×¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
