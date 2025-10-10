À¾Ìî¥«¥Ê¡¢ºÇ¿·¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¸ø³«¡ªÂ¿ºÌ¤ÊÅ¹ÊÞÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¾Ìî¥«¥Ê¤Î¡¢¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¡ØKana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025¡Ù¡Ê11·î19ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ê¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡Ë¡£
¢£°áÁõ7ÂÎ¤¬¥³¥éー¥¸¥å¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Î¤¦¤Á7ÂÎ¤¬¥³¥éー¥¸¥å¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¬ー¥êー¤Ê¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ê¤É¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î°áÁõ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¡ØKana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025¡Ù¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ2018Ç¯°ÊÍèÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØFall In Love With You Again Tour 2025¡Ù¤è¤ê¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£
¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ ²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡×¡Ö¥È¥ê¥»¥Ä¡×¡ÖBest Friend¡×¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤«¤é¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¹¥¿ー¥·¥ã¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡ù¡×¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ò´Þ¤à26¶Ê¤¬´°Á´¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖEYES ON YOU¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¸ø³«Ãæ¡£Æ£¤Î²Ö¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥Ã¥È¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞÊÌ¤Î7¼ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°ìµó¸ø³«¡£¥é¥¤¥Ö¥í¥´¤ä¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¾å¡¢¤¼¤ÒÍ½Ìó¤·¤è¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.19 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØKana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Blu-ray¡õDVD¡ØKana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.nishinokana.com/tour2025/dvd_bd/
À¾Ìî¥«¥Ê OFFICIAL SITE
https://www.nishinokana.com/