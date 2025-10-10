¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ù¿·¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡2026Ç¯½ÕÁ´À¤³¦¤Û¤ÜÆ±»þÇÛ¿®·èÄê
¡¡2020Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÁ´À¤³¦¤Û¤ÜÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥ª¥¹¤¹¤®¤ë¡ª¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡ÙÂ³ÊÔ¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2000Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÎÓÅÄµå»á¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ù¤¬¸¶ºî¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤Ä¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¥«¥ª¥¹¤ÊÆâÍÆ¤«¤é¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü²½ÉÔ²ÄÇ½¤È¤¦¤¿¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20Ç¯1·î12Æü¤Ë´ñÀ×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Âè1¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë´ßÍ§ÍÎ»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£ËâË¡»È¤¤¤ÎËâË¡¤Ë¤è¤ê¥È¥«¥²¤Î´é¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥¤¥Þ¥ó¤ÎÈ¾¿È¤¬¡¢¿ÍÂÎÌÏ·¿¤Î¤è¤¦¤ËÆâÂ¡¤¬´Ý¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÆùÄß¤ê¥Õ¥Ã¥¯¤ËËâË¡»È¤¤¤¿¤Á¤Î¥Þ¥¹¥¯¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ÎÈ´¤±¤¿¥«¥¤¥Þ¥ó¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤µ¤¬²ÃÌ£¤µ¤ì¡¢¥É¥í¥Ø¥É¥í¤é¤·¤¤¡È¥«¥ª¥¹¡É¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤´¤È¤¯¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤¬¿¥¤ê¸ò¤¶¤ë¡¢¡Öº®ÆÙ¡×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢Á°ºî¤È°ú¤Â³¤¡¢ÎÓÍ´°ìÏº´ÆÆÄ¤ÈMAPPA¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¡£
