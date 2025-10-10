¡È¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡ÉÅÜ¤ì¤ë¸øÌÀ¡¡À¯¶É¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¹æË¤¤ÎÅÓÃ¼¤Ë¤Ä¤Þ¤Å¤¡×¡Ú¹ñ²ñ¥È¡¼¥¯¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Û
À¯¶É¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦¸åÆ£¸¬¼¡»á¤¬¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡×¥º¥Ð¥êÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö99Ç¯¤ÎÏ¢Î©¤Î¸¶ÅÀ¤òÃÎ¤ë¿Í¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÏ¢Î©¤ÎºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤â·è¤Þ¤é¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍèÆü¤¬Ç÷¤ë»öÂÖ¤Ë·Ù¾â¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¹ÔÊý¤ò¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤ÆÈÁö¤Î²òÀâ¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡§TBS¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Ã´Åö²òÀâ°Ñ°÷¡¡ÀÐÄÍÇîµ×¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡È¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡ÉÅÜ¤ì¤ë¸øÌÀ¡¡À¯¶É¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¹æË¤¤ÎÅÓÃ¼¤Ë¤Ä¤Þ¤Å¤¡×
26Ç¯Â³¤¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ø¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ï
¡¼¡¼¹â»ÔÁíºÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¸øÌÀÅÞÂÐºö¡É¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¸åÆ£¸¬¼¡»á
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦·èÄêÅª¤Ë¡ÖÉÔ¿®¡×¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë²êÀ¸¤¨¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¡×¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡¢Îã¤¨¤ÐÂç¤¤¯À¯¸¢¤¬¸òÂå¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¿Í»ö¤ÎÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ¡×¤È¤½¤ì¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤È´´Éô¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í»ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¿ÎµÁ¤âÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÏÁ´¤¯ÄÌ¹ð¤Ê¤·¤Ë¤à¤·¤íÁíºÛ½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤é¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¸øÁ³¤È¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤¬¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤È¡¢¤³¤ì¤â¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÌÌ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤Ë·ö²Þ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¡¼¥º¤ò¤º¤Ã¤È¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¸øÌÀÅÞ¤â´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢·ë¶É¡¢º£²ó¤ÎÀÆÆ£¤µ¤ó¡¢¤¢¤ì¤À¤±²¹¸ü¤Ê¿Í¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ÆÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¥Ã¦¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤·¤«¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ºÇ¤â°û¤á¤Ê¤¤¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤Î´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ¸øÉ½¤â¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¸øÉ½¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°û¤á¤Ê¤¤°Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ç¸øÌÀÅÞ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Î¤¢¤ÎÄñ¹³¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡Ö·ë¶É¥Ý¥¹¥È¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¿ÅÞ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸øÌÀÅÞ¼«ÂÎ¤Î¿®ÍÑ¤¬¥¬¥¿Íî¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤à¤·¤í¼«Ì±ÅÞ¤Ë¸·¤·¤¯Åö¤¿¤ë¸øÌÀÅÞ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é»Ù»ýÎ¨¡¢»ä¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤â°ìÀ¤°ìÂå¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤¿¡£
¹â»Ô¿·¼¹¹ÔÉô¤ÏÅÞÆâ¤«¤é¸«¤ÆÏÄ¤Ê¿Í»ö¡¢¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·Ï¢¹ç¡É¤¬¾ë¤òÀêµò
¡¼¡¼¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¼¹¹ÔÉô¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¸åÆ£¸¬¼¡»á
¤Þ¤µ¤Ë7·î20Æü¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¡£¤½¤ì¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤¬¤³¤³¤ËÁ´ÉôÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÌÌ¤ÇÅö»þ¤Î¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·Ï¢¹ç¡É¤¬¾ë¤òÀêµò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¿ÆÊ¬¤¬ËãÀ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¤¤¤¶¤³¤¶¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ÌÐÌÚÇÉ¤«¤é¤«¤Ê¤êÅÐÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤ÐºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áª¼ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÅÞÆâÁ´ÂÎ¤«¤é¸«¤ì¤ÐÈó¾ï¤ËÏÄ¤Ê¿Í»ö¤Ç¡¢¤¢¤ëÌÌ¤Ç¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï2012Ç¯¤ËÀ¯¸¢¤ËÉü³è¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤êºÇ½é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¯¸¢¤Î»ýÂ³À¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹æË¤¤¬ÌÄ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¡ÖÌµÍý¤ä¤êÈ¯Â¤·¤Æ¤â¡¢Ã»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¡¼¡¼À¯¼£ÆüÄø¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÎÆü¤¬·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¸åÆ£¸¬¼¡»á
¤³¤ì¤ÇÌµÍý¤ä¤ê¡ÊÀ¯¸¢¤ò¡ËÈ¯Â¤·¤Æ¤â¡¢µÕ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£1994Ç¯¤ËºÙÀî¸îô¦Æâ³Õ¤¬Âà¿Ø¤·¤¿¸å¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î7ÅÞ1²ñÇÉ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼óÈÉ»ØÌ¾¤ÎÆü¤Ë¡¢Ìë¡¢¼Ò²ñÅÞ¤¬Åö»þÈ´¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç°ìµ¤¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç±©ÅÄÆâ³Õ¤Ï¤½¤³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢65Æü¤·¤«¤â¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¼«¼Ò¤µÀ¯¸¢¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£À¯¸¢¤ÏÈ¯Â¤¹¤ë¤±¤É¤â¡¢À¯¸¢¿ä¿Ê¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¥Ñ¥ï¡¼¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÊÀ¯¸¢¤¬¡Ë¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÃ»Ì¿¡×¤Ë½ª¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬º£¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
