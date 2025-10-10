¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¡Û20¥Á¡¼¥àÌÜ¤Ï¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¡3Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡¡²¤½£¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤é¼ó°Ì¡¡ËÌÃæÊÆ¤Ï¥Ï¥¤¥Á¼ó°ÌÉâ¾å
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¡£¸½ÃÏ9Æü¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ËÌÃæÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³ÆÁÈ1°Ì¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¡£GÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥½¥Þ¥ê¥¢¤Ë²÷¾¡¤·1°ÌÄÌ²á¤¬·èÄê¡£2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î½Ð¾ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë·èÄê¡£»Ä¤êÏÈ¤Ï¡Ø5¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÃæÊÆÍ½Áª¤Ï¡¢12¥Á¡¼¥à¤¬3ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢³ÆÁÈ1°Ì¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£9Æü¤ÏCÁÈ¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Á¤¬¾¡¤ÁÅÀ5¡£¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤È°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¤òÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ê¡¢¼ó°ÌÉâ¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¤Ï¡¢12¤ÎÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì³ÆÁÈ1°Ì¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤¬¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¤Ë10ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦Âç¾¡¤Ç³«Ëë5Ï¢¾¡¡£¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¤òÈ´¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Û¢¨º¸Â¦¤¬¥Û¡¼¥à
¡ã¥¢¥Õ¥ê¥«¡ä
¢¡FÁÈ
¥Ö¥ë¥ó¥¸ 0¡Ý1 ¥±¥Ë¥¢
¢¡GÁÈ
¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯ 1¡Ý2 ¥®¥Ë¥¢
¥½¥Þ¥ê¥¢ 0¡Ý3 ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
¥Ü¥Ä¥ï¥Ê 0¡Ý1 ¥¦¥¬¥ó¥À
¢¡HÁÈ
¥Þ¥é¥¦¥¤ Ãæ»ß ÀÖÆ»¥®¥Ë¥¢
¥ê¥Ù¥ê¥¢ 3¡Ý1 ¥Ê¥ß¥Ó¥¢
¡ãËÌÃæÊÆ¡ä
¢¡CÁÈ
¥Ë¥«¥é¥°¥¢ 0¡Ý3 ¥Ï¥¤¥Á
¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹ 0¡Ý0 ¥³¥¹¥¿¥ê¥«
¢¡CÁÈ
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É 3¡Ý1 ¥®¥ê¥·¥ã
¥Ù¥é¥ë¡¼¥· 0¡Ý6 ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯
¢¡GÁÈ
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É 2¡Ý1 ¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢
¥Þ¥ë¥¿ 0¡Ý4 ¥ª¥é¥ó¥À
¢¡HÁÈ
¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ 10¡Ý0 ¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î
¥¥×¥í¥¹ 2¡Ý2 ¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê
¢¡LÁÈ
¥Á¥§¥³ 0¡Ý0 ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
¥Õ¥§¥í¡¼½ôÅç 4¡Ý0 ¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í