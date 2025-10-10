¥Ý¥ë¥Î²èÁüÊÝÂ¸¤Ï2022Ç¯¤«¤é Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê½ê»ý¤«¡¡»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î½ê»ý¤Ê¤É¤ÇÍºáÈ½·è¤Î¸µÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¦±Æ»³»á
»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Î½ê»ý¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¸µ´´Éô¡¦±Æ»³²í±Ê»á¤¬¡¢3Ç¯Á°¤«¤é»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Î²èÁü¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¡»¡¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿±Æ»³²í±Ê»á¤Ïº£·î2Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤«¤éÆîÊÆ¥Á¥ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¾¯½÷¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä²èÁü¤ò¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·ÐÍ³ÃÏ¤Î¥Ñ¥ê¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤Î¤Ä¤¤¤¿ÍºáÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¸¡»¡´±¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢±Æ»³»á¤Ï2022Ç¯¤È2025Ç¯¤Ë15ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤òÊÝÂ¸¤·½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê²èÁü¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Æ»³»á¤Ï¡Ö²èÁü¤ÏAI¤¬À¸À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç·Ý½ÑÉÊ¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ç¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î²èÁü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£