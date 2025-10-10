18¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¸¢¤Ç2Ï¢ÇÆÃ£À®¡ªÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¶ÚÆùÈäÏª
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»À¸¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¸¢¡×¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡¦¤¤¤ª¤¦¤¬ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¶ÚÆùÈþ¤òÈäÏª¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÂç²ñ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¹¡¼¤Ñ¡¼¤Î¤Ó¤·¤í¤¿¤¤¤à by º£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎ¬¾Î¡§¤¹¤Ñ¤Î¤Ó¡¦º£Æü¹¥¤¡Ë¡Ù#24¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÃË»Ò¡¦¤¤¤ª¤¦¡Ê±ÝÅÄ°ì²¦¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤ª¤¦¤Ï2025Ç¯ÇÛ¿®¤Î¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù²ÆµÙ¤ßÊÔ2025ÊÔ¤Ë»²²Ã¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç18¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥â¥ÆÃË»Ò¤À¡£¤·¤«¤·»²²Ã¤·¤¿²ÆµÙ¤ßÊÔ2025ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Ê¤Î¡ÊÀ¥ÀîÍÛºÚÇµ¡Ë¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀ®Î©¤Ê¤é¤º¤È¤¤¤Ã¤¿²áµî¤â»ý¤Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¤¤ª¤¦¤Ïº£Ç¯¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»À¸¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¸¢¡×¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÈÖÁÈMC¤ÎNONSTYLE¡¦°æ¾åÍµ²ð¤¬¡Ö¤¤¤ª¤¦¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½Ë¤¦¤È¡¢¤¤¤ª¤¦¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¤¤¤ª¤¦¤ÏµÜºê¸©¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°æ¾å¤¬¡Ö¤½¤Î¸å¤Ë¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤¬¤¢¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¤¤ª¤¦¤Ï¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ¤â2Ï¢ÇÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¤¹¤Ñ¤Î¤Ó¡Ù¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¶ÚÆù¼«Ëý¤Î¤¿¤¯¤ä¡ÊÎÓÅÄÂóÌé¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¤¿¤¯¤ä¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥çÉô¤ÎÉôÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ´¹ñÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¤Î¤¤¤ª¤¦¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¤ä¤Ï¤êÎô¤ë¡£¤¤¤ª¤¦¤È¤¿¤¯¤ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¡¢°æ¾å¤¬¡Ö¤¿¤¯¤ä¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤â¤ó¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤Ã¤¹¤è¡ª¡×¤ÈËÜ²»¤ò¥Ý¥í¥ê¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤ä¤Ï¡Ö¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤Î¶ÚÆùÏÈ¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ßÊÔ¡¢Ã¯½Ð¤ë¤ó¤«¤Ê¡Á¡Ê¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼!?¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï¤¿¤¯¤ä¤È¤¤¤ª¤¦¤ÏÆ±¤¸¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë°æ¾å¤¬¡Ö¸«¤·¤Æ¡ª ¸«¤·¤Æ¡ª¡×¤È¶ÚÆùÈäÏª¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¤¤¤ª¤¦¤Ï¤½¤ÎÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£¡Ö±ÝÅÄ°ì²¦¤È¤¦¡ª¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¦¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶ÚÆùÈþ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£