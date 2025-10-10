SUPER EIGHTÂçÁÒÃéµÁ¡¢»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤ ¿·¥¨¥ó¥¿¥á¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖZessei¡×ÁÏ´©·èÄê¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥á¥¤¥óÅÐ¾ì
ËÜ»ï¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥á¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£ÊÔ½¸Ä¹¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÁª½Ð¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»£¤ê²¼¤í¤·¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£STARTO ENTERTAINMENT¤ÎÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä½ê±ï¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤ä¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿´ë²èÅù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
É½»æ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡¢ACEes¡£»£±Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£Î¢É½»æ¤Ë¤Ï´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤éÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£Âè2ÆÃ½¸°Ê¹ß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥ÞÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ä´ë²è¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÁÒ¼«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÂÐÃÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£ÁÏ´©¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÈZÀ¤Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤ò¡ÈÀäÀ¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Ç»£¤ê²¼¤í¤¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØZessei¡Ù¤ÎÁÏ´©¤ò¡¢¤³¤³¤Ë¤´°ÆÆâ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÇÂª¤¨¡¢Èà¤é¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤ÎÇÞÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¿¨¤ì¤ë¡×¡Ö·Á¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡×¥¢¥Ê¥í¥°¡Ê»æ¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤ò¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ·«¤êÊÖ¤·³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ä¤ë¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ë²èÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é»£±Æ¡¢¼èºà¡¢ÊÔ½¸ºî¶È¤ò·Ð¤Æ´°À®¤·¤¿¤³¤Î1ºý¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»Ò¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤´Ö°ìÈÌ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤»Ò¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡¢Èà¤é¤Î¡È¸½ºß¡É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡Ö¿¨¤ì¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤·¤Æ¡×¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÁÒ¼«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÂÐÃÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£ÁÏ´©¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
