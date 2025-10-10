Èæ²Å9°Ì¡¢¾¾»³28°Ì¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥´¥ë¥ÕÂè2Æü
¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹Âè2Æü¡Ê10Æü¡¦¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍCC¡á7315¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼º£µ¨2¾¡¤ÎÈæ²Å°ìµ®¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»6¥¢¥ó¥À¡¼¤Î136¤Ç34°Ì¤«¤é¼ó°Ì¤È6ÂÇº¹¤Î9°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£34°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï68¤Ç²ó¤ê¡¢2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î28°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡4°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¶âÃ«Âó¼Â¤Ï70¤ÇÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î19°Ì¤Ë¸åÂà¡£ÀæÀîÂÙ²Ì¤Ï¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î24°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¾®ÎÓÂç²Ï¡ÊÆüÂç¡Ë¤Ï63°Ì¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬12¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì78Áª¼ê¡á¥¢¥Þ1¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹22.4ÅÙ¡¢Åì¤ÎÉ÷3.8¥á¡¼¥È¥ë¡Ë