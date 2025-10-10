£×£Å£Ó£ÔÃæ´Ö½ßÂÀ¡¡¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¡Ö¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤Ï¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ì±¤Î»Ù»ýÎ¨¾å¤¬¤ë¡×
¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤¬£±£°Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©·ÑÂ³¶¨µÄ¤¬·èÎö¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¡£Ï¢Î©À¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤ò½ä¤ê¶¨µÄ¤·¤¿¤¬·èÎö¤·¡¢ÀÆÆ£»á¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÎÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ö¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡¢¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤óÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤âÊª²Á¹â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÐºÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤³¤¬À¯¼£¤Î¿®Íê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤ÏÀµÄ¾¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤è¤ê¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²¾¤Ë¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ï¤µ¤é¤Ëº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ãæ´Ö¤Ï¡ÖË¡°Æ¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤ËË¡°Æ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤ÊÅÞ¤¬¤½¤³¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£µÕ¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤Ë¡°Æ½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ì±¤Î»Ù»ýÎ¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
