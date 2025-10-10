ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¥ß¥Ë¾æT¤ÇÈþ¥¦¥¨¥¹¥ÈÈäÏª¡ÖÂÎ½Å51¥¥í¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¼¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¾Úµò¼Ì¿¿¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤¬10·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÂÎ½Å·×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÆà¡¹¡¢154cm51kg¤Î¾Úµò¼Ì¿¿
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¼«Ê¬Ëá¤Ãæ¤Ç¤¹ ¿©¤Ù¤ë»ö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë»ö¤Ï²æËý¤»¤º¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ß¥Ë¾æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥¸¥à¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£T¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤«¤é¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¡ôÂÎ½Å51¥¥í¡ô¿ÈÄ¹154¥»¥ó¥Á¡×¤È¿ÈÄ¹¤ÈÂÎ½Å¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÂÎ½Å51¥¥í¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¼¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÇÂÎ½Å·×¤Î¾Úµò¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö51.4kg¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÂÎ½Å·×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂÎ½Å¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤½¤ì¤è¤ê¤â¸«¤¿ÌÜ¤Î»ÑÀª¤È¤«¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊý¤¬ÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥à´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¤¨¤é¤¤¡×¡Ö¤¯¤Ó¤ìåºÎï¡×¡Ö¤ªÊ¢¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤³¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¡¢ÎëÌÚÆà¡¹¡¢ÂÎ½Å·×¸ø³«
¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
