¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Û´ñºÍ¡¦¿¹¼éÍÎ¥³¡¼¥Á¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î¸¶Íý¸¶Â§ ¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ï¡Ö10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³èÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿Çð¸¶ÌÀÆü²Í¤«¤é¡¢³Ú´ÑÅª¤Ê»×¹Í¤Î»ý¤Á¼ç¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Á¤Î¿¹¼éÍÎ¡£¤½¤Î¿¹¤Î¡Ö³Ú´ÑÅª»×¹Í¡×¤¬¡¢ËÙ¶×²»¤ä¿û¾ÂºÚ¡¹¤éÇº¤á¤ë½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ°ÊÔ¡¦ÃæÊÔ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼êË¡¤Ç¡¢ÌÂ¤¨¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò10Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ð¥×¥íÊÂ¤ß¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´ñºÍ¡¦¿¹¼éÍÎ¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°ÍýÏÀ¡¦Á´3²óÃæ¤Î¸åÊÔ
¡Ú¥×¥í¤Ï¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¡Ö²¡¤¹¡×¡Û
¡¡¿¹¼éÍÎ¥³¡¼¥Á¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤³¤ó¤ÊÄó¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡Ö²¿½½ºý¤âËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò²¿Ç¯¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°ì¸þ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢²¿¤Îµ¿Ìä¤âÊú¤«¤º¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ï10Ê¬¤ä20Ê¬¤ÇÃ¯¤Ç¤â¥×¥í¥´¥í¥Õ¥¡¡¼¤ÈÆ±¤¸Æ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÍ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¿¹¥³¡¼¥Á¤Î³Ú´ÑÅª»×¹Í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤¬10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ã¤¤À¡£ËÜÅö¤Ë10Ê¬¤Ç¥×¥íÊÂ¤ß¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£Â³¤¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤è¤¦¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¸¶Â§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤ËÂ§¤Ã¤¿¿¶¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶Â§¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¡Ø°ú¤ÃÄ¥¤ë¡Ù¤³¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢10Ê¬°ÊÆâ¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ø°ú¤ÃÄ¥¤ë¡ÙÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤«¤é³°¤ì¤¿¿¶¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤«¡¢Â®¤¯¿¶¤í¤¦¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¡Ø²¡¤¹¡ÙÆ°¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢Èô¤Ð¤Ê¤¤¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ï±ß±¿Æ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¡Ê±ó¿´ÎÏ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ëÎÏ¡Ê¸þ¿´ÎÏ¡Ë¤¬¤Ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¤Ï°ÂÄê¤·¤¿±ß¸Ì¤ÇÆ°¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤â¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ëÎÏ¤¬¤Ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð±ß¸Ì¤ÏÊø¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î±ß¸Ì¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÅö¤Æ¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÎÏ¤ò²¡¤¹Êý¸þ¤Ë²Ã¤¨¤¿»þ¤Ç¤¹¡£½é¿´¼Ô¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¶õ¿¶¤ê¤ä¥À¥Õ¤ë¤¿¤ÓÅÙ¤Ë¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤«¤é¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤è¤¯¸«¤ÆÅö¤Æ¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î°ìÅÀ¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤òÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯ÂÇ¤ÁÊý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø²¡¤¹¡ÙÆ°ºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¿¹¤¬Äó¾§¤¹¤ë¸¶Íý¸¶Â§¤ÎÃæ³Ë¤Ï¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×Æ°¤
¡¡¥¹¥¦¥£¥ó¥°Ãæ¤Ç¤³¤Î¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×¡Ö²¡¤¹¡×¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é¥À¥¦¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ÎÉôÊ¬¤À¡£¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥È¥Ã¥×¤«¤é¼ê¸µ¡Ê¥°¥ê¥Ã¥×¡Ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤ëÆ°¤¤Ç¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤è¤êÄã¤¤¾õÂÖ¤Ç²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥¿¥á¡×¤Î¾õÂÖ¤¬¥¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Î¡Ö²¡¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯ÂÇ¤ÁÊý¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬¥°¥ê¥Ã¥×¤è¤ê¤âÀè¹Ô¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¿¥á¤¬²ò¤±¤Æ²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¡Ø¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¥À¥¦¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡£Ã±½ã²½¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥í¤Ï¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×¥À¥¦¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¡Ö²¡¤¹¡×¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö²¡¤¹¡×Æ°¤¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Î²¼¤ËÅ¬Åö¤ÊÄ¹¤µ¤ÎÉ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÀµÌÌ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸±¦²ó¤·¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤·¤Þ¤¹¡£²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Ë¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¢¤ë10¥¥í¤¯¤é¤¤¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡10¥¥í¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ë¤Ë¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤¬¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¶ÚÎÏ¤¬¼å¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï½Å¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¿¶¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¡¤¹Í×ÁÇ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Çµå¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÉ³»µ¤¤¤Æ²ó¤¹¤È¡¢²óÅ¾¤Î±ß¸Ì¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤Î¤ÇÃ¯¤Ç¤â¿Ä¤ÇÅö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ú»ß¤Þ¤é¤º¤ËÀÚ¤êÊÖ¤»¤Ð¥ª¥ó¥×¥ì¡¼¥ó¤Ë¡©¡Û
¡¡¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×Æ°¤¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥Ö¤Ë»ý¤Á´¹¤¨¤ë¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î»þ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¡Ö²¡¤·¤Æ¡×¤¤¤ëÆ°¤¤ò¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×Æ°¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÀÅ»ß¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÆ°¤¤ò»ß¤á¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿Æ°¤½Ð¤¹¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Í¾·×¤Ë²¡¤¹Æ°ºî¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¿Í¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÆ°¤¤ò¡Ø°ú¤ÃÄ¥¤ë¡ÙÆ°¤¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥¯¥ë¥¯¥ë±¦²ó¤·¤ò¡¢º¸²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÄ¾ÀþÅª¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ°ºî¤Ç¤¤¤¦¤È¥È¥Ã¥×¤Ç£Õ¥¿¡¼¥ó¤ò¤µ¤»¤ë±ß±¿Æ°¤Ë¤¹¤ë¤È°ÂÄê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤»¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤Û¤ÜÄ¾¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·Á¤ÏÊÌ¤Ë²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤â¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î±¦²ó¤·¤ß¤¿¤¤¤Ë²ó¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¼ê¸µ¡Ê¥°¥ê¥Ã¥×¡Ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ª¥ó¥×¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¹¼éÍÎ¤Ï¡¢¥³¥Ã¥¯¤¬²ò¤±¤Æ¥¯¥é¥Ö¤¬³°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥ß¥¹¤òÀ¸¤à¸¶°ø¤Î¡Ö¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡Ø¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ù¤òÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢»þÂå¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦10Ê¬¤Ç¼£¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¸¶Â§¡Ù¤ËÂ§¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤À¤±¡£¤½¤ì¤òÆ³¤½Ð¤¹ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢°ã¤¦Æ°ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ø¥³¥Ã¥Á¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ºÇÂç¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¤ò10Ê¬¤Ç¼£¤ë¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¿¹¼éÍÎ¤Ï¡¢µ©Âå¤Î¡Ö³Ú´ÑÅª»×¹Í¡×¤Î»ý¤Á¼ç¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿¹¼éÍÎ¡Ê¤â¤ê¡¦¤â¤ê¤Ò¤í¡Ë
1977Ç¯£²·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢95Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ë¤Æ£´Ç¯´Ö¥´¥ë¥Õ¤ò³Ø¤Ö¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÄÄÀ¶ÇÈ¥×¥í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÄÄÀèÀ¸¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¡£2002Ç¯¤è¤ê¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤Î¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤ë¡£