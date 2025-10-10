¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Û¿û¾ÂºÚ¡¹¤òÉü³èÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¿¹¼éÍÎ¡Ö¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ò·¿¤Ë¤Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´í¸±¡×
¡¡2022Ç¯¤«¤é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÇð¸¶ÌÀÆü²Í¡Ê¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£³¾¡¡Ë¤«¤é¡Ö³Ú´ÑÅª»×¹Í¡×¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Á¤Î¿¹¼éÍÎ¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î¡Ö·Á½Å»ë¡×¤Î·¹¸þ¤ä¡¢ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Ø¤Î¡Ö¹´Å¥¼çµÁ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ï¡Ö·¿¤Ë¤Ï¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯´í¸±¤À¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£³¾¡¡Ë¤ò¡Ö¸µ¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ËÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿¹¤é¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¡¢Áá´ü¤ÎÉü³èÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
´ñºÍ¡¦¿¹¼éÍÎ¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°ÍýÏÀ¡¦Á´3²óÃæ¤ÎÃæÊÔ
¡Ú¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¡Û
¿¹¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡ÖËÍ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤¿1995Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉáµÚ´ü¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤òÆ°²è¤Ë»£¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤â¥¢¥Þ¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤ì¤¤¤Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤¹¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÎ®¤ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢»£¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤«¤é¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤òºÙÀÚ¤ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÎ®¤ì¤ò¡ØºÇ°¤À¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬º£¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ê¤É¤ÎÃÆÆ»·×Â¬´ï¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶áÇ¯¡¢²¤ÊÆ¤Î¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤¬»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ê¤É¤ÎÃÆÆ»·×Â¬µ¡´ï¤Î¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Èôµ÷Î¥¤ò½Ð¤¹£³Í×ÁÇ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¡ÖÂÇ¤Á½Ð¤·³ÑÅÙ¡×¡Ö¥¹¥Ô¥óÎÌ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀ¸¤à¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤ä¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ñ¥¹¡×¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥¹¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿¹¥³¡¼¥Á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¤É¤¦¾å¤²¤è¤¦¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤Î·Á¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£¤Î30Âå¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ï·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤Ë¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Î20ÂåÁ°È¾¤Î¥×¥í¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶áÊÕ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤ËÉ¾²Á¤Î´ð½à¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸ÄÀÅª¤ÇÌÌÇò¤¤¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¥×¥í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ú¿û¾ÂºÚ¡¹¤ÎÉü³èÍ¥¾¡¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¡Û
¡¡2023Ç¯¤Ë2¾¡¤òµó¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò£·°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë¥È¥Ã¥×¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¿û¾ÂºÚ¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËÃå¼ê¤·¤¿¥¹¥¦¥£¥ó¥°²þÂ¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢24Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï82°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò²¼¤²¥·¡¼¥É¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿¹¥³¡¼¥Á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ìºÆµ¯¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¡¢Áá¤¯¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¿û¾Â¡ËºÚ¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¹½¤¨¤¿»þ¤Î¥é¥¤³Ñ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤ÞÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¡£¼ê¼ó¤äÏÓ¤ò¤¢¤Þ¤êÙà¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤¬¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Î¾õÂÖ¤ÇÆ°¤¯¤Î¤¬Èà½÷¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ÂÄêÀ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢23Ç¯¤Ë2¾¡¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ÇÂÎ½Å¤¬º¸Â¤Ë¾è¤ê¡¢¼´¤¬·¹¤¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ±¦¤Ë¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¤Î·Á¤«¤é¡¢¥ì¥¤¥É¥ª¥Õ¡Ê¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤è¤êº¸¤òº¹¤¹Àõ¤¤¥È¥Ã¥×¡Ë¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ì¥¤¥É¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬²¼¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÌá¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ê½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤ï¤ê¤È¥¤¡¼¥¸¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢¤¹¤°¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤ËÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ç¥¯¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥é¥Ö¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤Ï¤Û¤Ü´°¤Ú¤¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ò·¿¤Ë¤Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´í¸±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥í¥¹¤Ï¥À¥á¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¸µ¶§¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¯¥í¥¹¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¹Í¤¨¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤Þ¤ÀÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËÈþ¤·¤¤¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤òÄÉµá¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Â¿¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó³¦¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¿¹¥³¡¼¥Á¤¬·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐËÙ¶×²»¡Ê¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£³¾¡¡Ë¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÏÓ¤Î¾å¾º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤¬³°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂÎ¤Î²óÅ¾¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤òÀÅ»ß²è¤ÇÈ´¤¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È"ÊÑ¤ÊÆ°¤"¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·°Ê¹ß¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ»È¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥ê¥º¥à¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥ê¥¢¤â¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤È¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¥×Î¨¤¬£±°Ì¡Ê¢¨10·î9Æü¸½ºß¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¤Î»þÂå¤ÏÃÆÆ»Ê¬ÀÏµ¡´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥ê¥¢¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬¤è¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ËÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯£µ·î¤Ë¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯6¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¿û¾ÂºÚ¡¹¤Ï¡¢Í¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖºòÇ¯¤Ï¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Éü³è¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Í¥¾¡¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£À¤Âå¸òÂå¤¬·ã¤·¤¤º£¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¤Ï¡¢ÄäÂÚ¤¬Ä¹°ú¤¯¤ÈºÆÉâ¾å¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¿¹¥³¡¼¥Á¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¤ò°ÊÁ°¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÌá¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¾ïÆ»¤Ï¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥¤¥É¥ª¥Õ¤Î½¬ÆÀ¤òÂ³¤±¤ë¤Û¤¦¤Ç¡¢¥í¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤°ÂÄêÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥¦¥£¥ó¥°ºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÁªÂò¤Ç¡¢¡ÖÁ°¸þ¤¡×¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤Á¤é¤òÂ¿¤¯¤Î¥³¡¼¥Á¤ÏÁª¤Ö¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö³Ú´ÑÅª»×¹Í¡×¤Î¿¹¤Ï¡Ö¸åÌá¤ê¡×¤ÎÊý¤òÁª¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬Éü³è¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¦µ»½ÑÅª¤ÊÌÜÏÀ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢ÃÆÆ»Â¬Äê´ï¤¬¼¨¤¹¥Ç¡¼¥¿¤ÈËÙ¶×²»¤È¤¤¤¦Á°Îã¤ò´ð¤Ë¤·¤¿³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ú´ÑÅª»×¹Í¤Î´ñºÍ¡¦¿¹¼éÍÎ¤À¤«¤é½ÐÍè¤¿ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Profile
¿¹¼éÍÎ¡Ê¤â¤ê¡¦¤â¤ê¤Ò¤í¡Ë
1977Ç¯£²·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢95Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ë¤Æ£´Ç¯´Ö¥´¥ë¥Õ¤ò³Ø¤Ö¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÄÄÀ¶ÇÈ¥×¥í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÄÄÀèÀ¸¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¡£2002Ç¯¤è¤ê¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤Î¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤ë¡£