¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬ÍîÃÀ¡Ö¿´¤¬ÄË¤à¡×¡¡PSÂÇÎ¨.188¤Ç½ªÀï¡Äº£¥ª¥ÕFA¤Ç¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï2025Ç¯¤¬4Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¼º°Õ¤Î¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤À¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó56ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤ÏÂè3Àï¤Ç1»î¹ç2È¯¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.188¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö2ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½ªÀï¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAction News on 6abc¡×¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥å¥Þ¥¹»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Çº£¥ª¥ÕFA¤È¤Ê¤ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡½ªÀï¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ç4Ç¯·ÀÌó¤¬½ª¤ï¤ëÂçË¤¤Ï¡Ö¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¿§¡¹¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¡©¡¡Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÂ¿¤¯¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë¤â¤Î¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÈà¤é¤ÈÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÀ¤ó¤ÀÀ¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÍ¤¬Èà¤é¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢µåÃÄ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆËÍ¤ÏÂ¿Âç¤Ê·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÏºÇ¹â¤ÎÁÈ¿¥¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¥³¡¼¥Á¤â¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤é¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¡£¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾¤Î¤É¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¤â¿´¤¬ÄË¤à¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Îµî½¢¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë