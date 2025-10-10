¡ÚZARA¤Î¥Ö¥ëー¡Û¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª Âç¿Í¤¬Â¨¤³¤Ê¤ì¤ë♡¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¥·¥ã¥Ä¡×
½©¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢°ìËç¤Ç¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ö¥ëー¥·¥ã¥Ä¡×¤«¤â¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ä¤ÄÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥«¥éー¡£Ãå¤Þ¤ï¤·¤ÎÍø¤¯¥·¥ã¥Ä¤Ê¤é¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥Ü¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ö¥ëー¥·¥ã¥Ä
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥Ü¥ó ¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥·¥ã¥Ä¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¥·¥ã¥Ä¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£¸å¤í»Ñ¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ò±é½Ð¤Ç¤¡¢Äø¤è¤¤´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥«ー¥È¤È¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤ÇÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º ¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Äø¤è¤¤È´¤±´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤¬¥é¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ë¥³ー¥Ç¤òºî¤ì¤½¤¦¡£¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤Ç½÷À¤é¤·¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Writer¡§licca.M