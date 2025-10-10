¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸«¤ë¤«»Å»ö¤«¡©¡×¡¡ÃÏ¶èSÆÍÇË¤ÎÎ¢¤Ç´ÑµÒÀÊ¥¬¥é¥¬¥é¡ÄLAÃÏ¸µÌ±¤òÇº¤Þ¤¹¡ÈÂç¿Í¤Î»ö¾ð¡É
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢±äÄ¹11²ó¤ÎËö2-1¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å3»þ8Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿°ìÀï¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÂç¿Í¤Î»ö¾ð¡É¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸á¸å¤ÎÆüº¹¤·¤¬âÁ¤·¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÆüÃæ³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢Âç°ìÈÖ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥Õ¥¡¥ó¤â¤Þ¤Ð¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤«¡¢»Å»ö¤«¡©¡¡LA¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁá¤¤³«»Ï»þ´Ö¤Ç¸·¤·¤¤·èÃÇ¤ËÄ¾ÌÌ¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¥Ç¥Ü¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥óµ¼Ô¤Î½ðÌ¾µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤â¤·»î¹ç¤¬¸á¸å6»þ¤Ê¤é¡¢1»þ´ÖÁá¤¯»Å»ö¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢Áá¤¯½Ð¶Ð¤·¤ÆÁá¤¯½ª¶È¤·¤¿¤ê¤ÈÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸á¸å3»þ³«»Ï¤Î¸½¼ÂÅª¤Êº¤Æñ¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¸á¸å3»þ¤Î»î¹ç¤À¤È¡¢12»þ¤Þ¤Ç¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤¨¡¢1»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ïµå¾ì¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¤È½é²ó¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢µÙ²Ë¿½ÀÁ¤Ï¡Ø1»þ´ÖµÙ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¾¯¤·½Å¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤Ï¡¢Åì³¤´ß¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°»ö¾ð¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¤Ï¸á¸å6»þ8Ê¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¤ÏN FL¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢MLBÂ¦¤¬¿Íµ¤¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê»ëÄ°Î¨Áè¤¤¤òÈò¤±¤¿·Á¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¾³¤´ß¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÔÊØ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Åì³¤´ß¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î±þ±ç¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥·¥å¡¼¥º»á¤Ï¡Ö»þ´Ö¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢LA¤Ç¸á¸å3»þ¤ËºÂ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡»Ô¾ì¤ä»î¹ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔËþ¤À¡×¤È·èÄê¤ËÉÔËþ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë