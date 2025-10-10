158cmÈæ²Å°ìµ®¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼Âç²ñ¤ÇÂ¸ºß´¶¡¡9°Ì¤ËÉâ¾å¡ÄÀèÇÚ¡¦¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¤Ç½Ð¾ì·è°Õ
²£ÉÍCC¤Ç³«ºÅ¡Ä¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè2Æü
¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÊPGA¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè2Æü¤¬10Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍCC¡Ê7315¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£34°Ì¤Ç½Ð¤¿Èæ²Å°ìµ®¤¬¡¢8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î64¤Ç²ó¤Ã¤ÆÄÌ»»6¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¡¢¼ó°Ì¤Ë6ÂÇº¹¤Î9°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÁ°È¾¤Ï8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î28¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç2Ï¢¾¡¤·¤¿30ºÐ¤¬¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼4¡£Èæ²Å¤Ï»Ä¤ê30¥ä¡¼¥É¤«¤é¤ÎÂè3ÂÇ¤ò¥Ô¥ó¾å2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤â·è¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±ÁÈ¤Ç180¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ð¡¼¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È°®¼ê¡£¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤ÎÈæ²Å¤Ï¡¢¤½¤Î2¿Í¤¬°®¼ê¤·¤Æ¤¤¤ëÏÓ¤Î²¼¤òÀø¤êÈ´¤±¤Æ¥¢¥Æ¥¹¥È¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¿Ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¹ñÆâ³«ºÅPGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¡Ö¥Ï¡¼¥Õ28¡×¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¥Ô¥ó¤°¤é¤¤¡ÊÌó2.5¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¤¬Á´ÉôÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Ñ¥Ã¥È¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ã¥Á¤âÆÉ¤ß¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢1ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¡¢2ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿28¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¡×¡£¤½¤ì¤òPGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ì¤Ç½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸¬µõ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ÎÀèÇÚ¡¦¾¾»³±Ñ¼ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤Ë¡ØÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÇ¤é¤ì¤¿¤é¡¢µÙ¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Èæ²Å¤Ï¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¡ÖË»¤·¤¤¥×¥í¡×¡£Á°½µ¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜµ¤¤Ç¡ÖµÙ¤à¡×ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀèÇÚ¤¬°ì½ï¤ËÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤¹¤ë¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£ÅöÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ì¥ª¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬¡Ê¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¡Ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤¬Àè¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö28¡×¤ò½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇ¹â°Ì¤Î9°ÌÉâ¾å¡£2022Ç¯¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡ÖÎòÂåºÇ¤â¾®ÊÁ¤Ê¾Þ¶â²¦¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èæ²Å¤Ï¡¢»Ä¤ê2Æü¤â¾¾»³¤È¤È¤â¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ÌøÅÄ ÄÌÀÆ / Michinari Yanagida¡Ë